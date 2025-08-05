英國傳將收緊大學招收留學生標準　以防濫用學生簽證申請庇護

英媒8月4日報道，英國政府將於9月宣布新規，如果大學未能達到針對留學生的某些績效標準，將面臨處罰。要求包括至少95%的國際生確實有開課，以及至少90%完成課程。若超過5%國際生簽證申請被拒絕，大學也將被限制招收外國學生。英國官員此前表示，英國大學的國際生中假借學生簽證申請庇護的比例很高。



《泰晤士報》報道，達不到上述要求的大學將面臨資助國際學生數量的限制，並被要求證明有所改進，而那些紀錄持續不佳的學校將面臨完全失去資助外國學生的能力。

英國牛津大學（Oxford University）。（Getty Images）

2023到2024學年，共有732,285名外國學生在英國高等教育機構就讀，其學費佔大學總收入近25%。

《衛報》引述英國內政部今年3月公布的數據顯示，2024年在英國申請庇護的10.8萬人中，有1.6萬人持有學生簽證。 這1.6萬人約佔就讀總人數的2%。

內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）表示，這些數據表明，學生簽證系統被濫用，有些人在申請來英國時聲稱在經濟上可以自給自足，卻在簽證到期時申請庇護。

圖為2024年7月8日，英國內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）到訪倫敦南部社區，並與警方討論治安問題。（Reuters）

《泰晤士報》也報道，稱英國政府將針對那些國民濫用簽證用途、逾期居留和申請庇護比例過高的國家宣布新措施。

英國內政部已確定巴基斯坦、尼日利亞和斯里蘭卡的公民最有可能在持簽證進入英國後申請庇護。根據新措施，來自這些國家的申請人將接受更嚴格的審查，包括審查其銀行對帳單和社交媒體活動，以評估他們入境後的主要目的是學習還是尋求庇護。