英國王室新書爆哈里安德魯大打出手　安德魯流鼻血掛彩　哈里否認

英國哈里王子(Prince Harry,Duke of Sussex)與妻子梅根(Meghan Markle)大婚後與英國王室關係欠佳,更在2020年宣布退出王室。英媒通過新出版的王室傳記揭露哈里王子與叔叔安德魯王子(Prince Andrew)在2013年的聚會中大打出手,安德魯更被打至流鼻血。哈里和梅根的發言人發聲明否認有關講法,批評新書內容嚴重失實。



綜合英國《每日郵報》、《衛報》報道,一本在8月2日出版的名為《約克王朝的榮辱興衰(Entitled: The Rise and Fall of the House of York)》新書揭露哈里與安德魯的衝突事件,作者在書中透露兩人關係早已破裂,更在距今12年前的聚會中因口角,最終演變成兩人大打出手。

2021年4月17日,英國倫敦,圖為英國愛丁堡公爵菲臘親王(Prince Philip)喪禮時,威廉王子、安德魯王子、哈里王子以及其他王室成員跟隨靈車前往聖喬治教堂。(Reuters)

報道引述新書指,安德魯在哈里背後說了一些話,因而觸怒哈里,被哈里當面痛罵「不敢當面講出來是懦夫」,只會背後說壞話,兩人之後大打出手,安德魯被打至流鼻血。

此外,新書還透露安德魯不滿侄子哈里的婚事,批評女方梅根是投機分子,「她的年齡對於哈里而言太年長」,認為哈里在訂婚前,沒有調查過梅根的過往是「愚蠢」,成婚一事是哈里「鑄成前所未有的最大錯誤(making the biggest mistake ever)」,斷言他與梅根的關係不會維持超過一個月。

2024年3月31日,英國溫莎,圖為安德魯王子出席復活節儀式後離開。(Getty)

哈里和梅根的發言人的聲明中除了否認兩人有打架與言語衝突外,還向新書出版商發律師信。