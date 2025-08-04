英國王室新書爆哈里安德魯大打出手　安德魯流鼻血掛彩　哈里否認

英國哈里王子（Prince Harry，Duke of Sussex）與妻子梅根（Meghan Markle）大婚後與英國王室關係欠佳，更在2020年宣布退出王室。英媒通過新出版的王室傳記揭露哈里王子與叔叔安德魯王子（Prince Andrew）在2013年的聚會中大打出手，安德魯更被打至流鼻血。哈里和梅根的發言人發聲明否認有關講法，批評新書內容嚴重失實。



綜合英國《每日郵報》、《衛報》報道，一本在8月2日出版的名為《約克王朝的榮辱興衰（Entitled: The Rise and Fall of the House of York）》新書揭露哈里與安德魯的衝突事件，作者在書中透露兩人關係早已破裂，更在距今12年前的聚會中因口角，最終演變成兩人大打出手。

2021年4月17日，英國倫敦，圖為英國愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip）喪禮時，威廉王子、安德魯王子、哈里王子以及其他王室成員跟隨靈車前往聖喬治教堂。（Reuters）

報道引述新書指，安德魯在哈里背後說了一些話，因而觸怒哈里，被哈里當面痛罵「不敢當面講出來是懦夫」，只會背後說壞話，兩人之後大打出手，安德魯被打至流鼻血。

此外，新書還透露安德魯不滿侄子哈里的婚事，批評女方梅根是投機分子，「她的年齡對於哈里而言太年長」，認為哈里在訂婚前，沒有調查過梅根的過往是「愚蠢」，成婚一事是哈里「鑄成前所未有的最大錯誤（making the biggest mistake ever）」，斷言他與梅根的關係不會維持超過一個月。

2024年3月31日，英國溫莎，圖為安德魯王子出席復活節儀式後離開。（Getty）

哈里和梅根的發言人的聲明中除了否認兩人有打架與言語衝突外，還向新書出版商發律師信。