美國多名參議員致函商務部　促調查DeepSeek有否安全隱患

路透社8月5日報道，美國7名共和黨籍參議員致函商務部，要求調查DeepSeek等中國開源人工智能（AI）模型可能帶來的資料安全漏洞。包括Jon Husted、Ted Budd及柯寧（John Cornyn）在內，該批參議員希望商務部詳細說明，DeepSeek等應用程式收集的數據會否反饋到中國伺服器，以及這些AI模型會否將美國個人或企業的資料提供給中國軍方，又或與中國軍方有聯繫的企業。



圖為2025年6月18日，共和黨籍參議員科寧(John Cornyn) 向媒體講話。 （Getty Images）

該批參議員致函美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），稱最近有報道顯示，美國官員認為DeepSeek「主動向中國的軍事和情報行動提供支持，並且很可能繼續提供支持 」。相關報道顯示，美國官員認為DeepSeek正在與北京的監控機構共享用戶資訊和統計數據，這些說法令人深感不安。

該封聯署信要求，商務部需調查 DeepSeek 的 R1 等開源模型，是否可能存在的後門或漏洞，然後向國會報告相關結果，並指相關評估是商務部屬下「人工智能標準與創新中心」 (Center for AI Standards and Innovation，CAISI，暫譯)的工作之一。

路透社指出·盧特尼克今年1月也曾表示，DeepSeek疑盜用了美國AI技術，並矢言要對其施加限制。