內塔尼亞胡傳計劃全面佔領加沙　特朗普不置可否：取決於以色列

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月5日與高級安全官員開會，以確定對加沙的新戰略。外媒稱，前者傾向全面佔領加沙，將交由7日召開的內閣會議進行表決。對此， 美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕透露他支持還是反對以軍佔領加沙，並指除了食物援助外，其餘有關加沙的決定基本上都取決於以色列。



以色列總理辦公室表示，內塔尼亞胡5日召開了「有限範圍」的安全會議，期間軍方總參謀長提出在加沙繼續進行軍事行動的選項。

以色列媒體Channel 12引述總理辦公室官員稱，內塔尼亞胡傾向控制整個加沙走廊，惟暫時不清楚他打算長期佔領加沙，或旨在瓦解巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）及解救人質的短期行動。

2025年8月5日，以色列與加沙邊境，一輛軍車在以色列的一側巡邏。（Reuters）

特朗普5日向記者表示，美國政府的首要任務是為「食物供應顯然不太好」的加沙民眾提供食物，並指以色列及阿拉伯國家將在分配物資和資金方面提供協助。

他強調：「至於（食物援助外的）其他事情，我真的說不準。這基本上取決於以色列。」

聯合國同日稱，如果有關以色列全面佔領加沙地的報道屬實，這將是令人深感擔憂的事態發展。

2025年4月7日，美國華盛頓，圖為美國總統特朗普在白宮外與到訪的以色列總理內塔尼亞胡會面。（Reuters）

聯合國助理秘書長Miroslav Jenca在聯合國安理會上強調，以軍全面佔領加沙將帶來災難性的後果並可能進一步危及剩餘以色列人質的生命。

他也補充指，國際法明確規定加沙是、且必須繼續是未來巴勒斯坦國不可分割的一部份。