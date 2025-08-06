美國與中國貿易逆差連續5個月減少　收窄至95億美元

美國商務部經濟分析局周二（5日）發布報告稱，美國6月貿易赤字因消費品進口大幅減少而縮小，與中國的貿易差額降至21年來的最低點。



根據報告，總貿易赤字在6月縮小16.0%，降至602億美元。路透社報道，數日之前，政府報告稱商品貿易赤字下降10.8%，達到自2023年9月以來的最低點。

報告的重點是美國與中國的貿易赤字大幅下降，貿易逆差收窄約三分一，6月減至95億美元，為2004年2月以來最低。在連續五個月的下降中，美中貿易逆差累計收窄222億美元，跌幅70%。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

根據耶魯大學的預算實驗室估計，隨着介乎10%至41%的美國進口關稅稅率8月7日生效，美國的平均整體美國關稅率從特朗普1月重返白宮之前的2%至3%上升至18.3%，這是自1934年以來的最高水平。

特朗普周二接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時說：「他（中國國家主席習近平）要求舉行會晤，如果我們達成協議，我很可能在年底前與他會面。如果我們無法達成協議，我就不會舉行會晤。」

特朗普也說：「我們非常接近達成協議。我們與中國的關係非常好。」