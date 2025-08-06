美國起訴兩名中國公民　指非法向中國出口Nvidia在內AI晶片

美國司法部8月5日表示，兩名中國公民在加州被捕，並被控非法向中國出口價值數千萬美元的人工智能（AI）晶片，當中包括Nvidia的H100晶片。



2024年12月3日，圖為一個美國司法部的標誌顯示在手機上，後面背景則是美國國旗。（Getty）

刑事起訴書顯示，被告為28歲的耿川（Chuan Geng，音譯）和同齡的楊世偉（Shiwei Yang，音譯）。兩人被指在未獲得美國商務部所需許可的情況下，於2022年10月至2025年7月期間，向中國出口Nvidia先進晶片及其他技術。

根據起訴書，耿川和楊世偉2022年於加州城市El Monte開設名為ALX Solutions Inc的公司，當時正值美國開始對中國實施晶片出口管制後不久。

圖為2022年9月Nvidia 的 H100 GPU。（NVIDIA/Handout via REUTERS）

宣稱用戶位於新加坡和日本

美方指控，ALX Solutions至少從2023年8月到2024年7月，從位於加州聖荷西的伺服器製造商Super Micro Computer購入200多個Nvidia H100晶片，並聲稱最終用戶位於新加坡和日本。貨物被分成逾20批，送到新加坡和馬來西亞的船運和貨運代理公司，但這些公司通常用於把貨物非法運往中國。

起訴書稱，ALX 於2024年1月從一家中國公司收到100萬美元的付款，並從香港和中國大陸的公司收到其他付款。

據美國司法部稱，耿川和楊世偉已於4日在洛杉磯的聯邦地方法院被提堂。耿爽是美國永久居民，獲准繳交25萬美元保釋。楊則持簽證入境，目前逾期居留，將於8月12日出席拘留聆訊。