美國起訴兩名中國公民 指非法向中國出口Nvidia在內AI晶片
撰文：蕭通
出版：更新：
美國司法部8月5日表示，兩名中國公民在加州被捕，並被控非法向中國出口價值數千萬美元的人工智能（AI）晶片，當中包括Nvidia的H100晶片。
刑事起訴書顯示，被告為28歲的耿川（Chuan Geng，音譯）和同齡的楊世偉（Shiwei Yang，音譯）。兩人被指在未獲得美國商務部所需許可的情況下，於2022年10月至2025年7月期間，向中國出口Nvidia先進晶片及其他技術。
根據起訴書，耿川和楊世偉2022年於加州城市El Monte開設名為ALX Solutions Inc的公司，當時正值美國開始對中國實施晶片出口管制後不久。
宣稱用戶位於新加坡和日本
美方指控，ALX Solutions至少從2023年8月到2024年7月，從位於加州聖荷西的伺服器製造商Super Micro Computer購入200多個Nvidia H100晶片，並聲稱最終用戶位於新加坡和日本。貨物被分成逾20批，送到新加坡和馬來西亞的船運和貨運代理公司，但這些公司通常用於把貨物非法運往中國。
起訴書稱，ALX 於2024年1月從一家中國公司收到100萬美元的付款，並從香港和中國大陸的公司收到其他付款。
據美國司法部稱，耿川和楊世偉已於4日在洛杉磯的聯邦地方法院被提堂。耿爽是美國永久居民，獲准繳交25萬美元保釋。楊則持簽證入境，目前逾期居留，將於8月12日出席拘留聆訊。
美國政府積壓大量商品及技術出口許可申請 影響英偉達等訂單特朗普擬對台晶片徵稅20% 美媒爆僅針對「成熟製程」出手白宮：特朗普政府允許Nvidia對華出口H20晶片 圖阻中國晶片發展美韓關稅限期將至 三星李在鎔赴美 料提出擴大在美半導體投資盧特尼克：美國兩週內公布半導體進口調查報告中歐峰會北京登場 路透：北京擬以稀土換ASML設備出口支持