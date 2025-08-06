普京「秘密女兒」罕見公開正面露臉近照　譴責「父親」及俄烏戰爭

紐約郵報4日報導，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的疑似秘密女兒近日在Telegram發表了隱晦的貼文，公開反對自己的父親，譴責這名男人「摧毀」她，並「奪走了數百萬條生命」。



現年22歲的伊莉莎白．克里沃諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh）是藝術學校畢業生，現居法國巴黎，據信是普京最小的女兒。她在私人Telegram帳號上分享了訊息，與她在IG上日益公開自己、開始分享更多個人照片的趨勢相呼應。

她重開IG後轉為低調，很多照片都將臉遮住，鮮有正面露臉照片。（IG@luizaroz__）

被媒體形容「與普京長相極為相似」 點圖放大看看伊莉莎白的正面近照及更多她的IG照片：

+ 15

根據德國畫報，伊莉莎白寫道：

能夠再次向世界展示我的面孔，讓我感到自由。

她補充說：

這讓我想起了我是誰，以及摧毀我生活的人。

該Telegram聊天室名為「Art of Luiza」，取自她的工作用化名羅佐娃（Luiza Rozova）。貼文中沒有明確點名普京，但也從未否認外界對她真實身世的普遍猜測。

根據此前新聞，「與普京長相極為相似」的伊莉莎白出生於2003年3月，據稱是普京和史薇特拉娜．克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）發生短暫婚外情的私生女；克里沃諾吉赫曾是清潔員，現在是俄羅斯最富有的女性之一，先前曾在媒體被稱為「普京的熟人」。

據報導，伊莉莎白的出生證明沒有載明生父，但父名註記為弗拉基米羅芙娜（Vladimirovna）；根據俄羅斯命名規則，普京的2名女兒都取了弗拉基米羅芙娜這個父名。

雖然伊莉莎白最初享受鎂光燈下的生活，但俄羅斯入侵烏克蘭後不久，其他網友向她挑釁，並暗示她正躲在沙坑裡面，她就關閉了IG帳號。此後回歸，一開始較為低調，很多照片都將臉遮住，但現在似乎改變態度，在先前哀嘆「無法多繞我心愛的聖彼得堡一圈」後，改變了對俄烏戰爭的立場。

伊莉莎白現已公開譴責自己先前的奢華生活，並公開反對所謂父親發動的戰爭，同時在巴黎一家專門展出反戰作品的藝術畫廊工作。但普京的批評人士並不完全接受她重新塑造的形象，堅持認為無論她的立場如何，都不應在可能與烏克蘭人接觸的場合工作。

伊莉莎白寫道：

我真的要為我的家族所做的事情負責嗎？他們甚至聽不到我的聲音。

【延伸閱讀】俄羅斯8.8級地震 311後最強震 全球嚴陣以待海嘯來襲（點圖放大瀏覽）：

+ 20

延伸閱讀：

川普施壓陸印停購俄國石油 這3國家仍無意停止購買

川普特使將赴莫斯科 俄羅斯傳考慮與烏克蘭空中休戰但全面停火免談

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】