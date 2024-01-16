普京欲發動第三次世界大戰？德媒報危機時間表　俄羅斯盡情恥笑

霍士新聞（Fox News）引述德國圖片報（Bild）報道，德國國防部一份機密文件顯示，俄羅斯明年或對北約（NATO）發動第三次世界大戰，以擴大烏克蘭戰線。



《圖片報》於1月15日揭露德國國防部一份題為「聯盟防禦2025」（Alliance Defence 2025）的機密文件，概述德國計劃如何為俄羅斯總統普京的攻擊做準備。

該文件指出，俄羅斯可能會在7月開始在波羅地海三國發動嚴重網絡攻擊，聲稱俄羅斯少數民族正在成為暴力攻擊目標。

接着到了9月，衝突可能會升級，以此為理由派遣5萬俄軍前往白俄羅斯與俄國西部進行大規模軍演，10月進一步部屬部隊與中程飛彈在波蘭與立陶宛之間的俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad），12月俄羅斯可能會利用美國總統大選為契機，宣傳邊境衝突或造成多人死亡的騷亂擴大，助長「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）暴動。

報道指出，北約在2025年1月可能會召開一次特別會議，波蘭與立陶宛等國將就動亂請求協助，普京將利用這次危機，在3月底前向波羅的海與白俄羅斯西北方集結7萬大軍，而德國將部署3萬軍力進行防禦。

隨後北約將2025年5月開會決議採取「可信威懾措施」，阻止俄軍攻擊蘇瓦烏基走廊，意指可能交火。

該報指出，德國國防部一名發言人表示，軍方不予置評，但考慮不同的設想劇本，即使極度不可能發生，這仍是日常軍事事務尤其是訓練的一部分。

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（編按：俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在接獲美國《新聞周刊》查詢時嘲笑着否認，稱這就是人們會在報刊「星座運程」那一欄看到的東西。

扎哈羅娃在Telegram上一篇貼文中嘲笑報告所說的情況 ：「我在《圖片報》的資訊溝渠讀到了德國的『秘密計劃』。這就像2023年巨蟹座雙魚座的強大星座運勢（預測）。」

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