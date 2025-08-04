德州男童參觀水族館　遭巨型章魚「熱情擁抱」　3名大人合力拯救

撰文：ETtoday
出版：更新：

美國德州一名6歲男童在當地水族館遊玩時，意外遭到一隻章魚攻擊，章魚緊吸住他的手臂不放，差點把人拖走，導致他受到驚嚇，工作人員雖然試圖把章魚從他身上移除，但是章魚不肯放手，出動3名大人才成功拉開，導致男童手上充滿瘀傷，在網絡上爆紅。

女子塔林（Britney Taryn）7月14日帶6歲兒子里歐（Leo）到當地水族館San Antonio Aquarium遊玩時，兒子意外遭北太平洋巨型章魚（Giant Pacific octopus）攻擊，她把事件分享到網路後，獲得百萬點閱。

塔林事後於社交平台覆述意外發生經過：（按圖了解）

+4

塔林表示，水族館員工鼓勵遊客可以與館內生物互動，然而當兒子把手伸進池中時，手臂突然遭一隻巨型章魚緊緊吸住，雖然她想要幫忙解救兒子，但是完全沒有辦法，第一時間也找不到工作人員求救，等到工作人員發現時，章魚幾乎整個身體都已經吸在兒子身上，後來在3名工作人員的幫助下才脫困。

從畫面中可看到，章魚在男童的手臂上留下滿滿的吸盤痕跡，從手腕到腋窩處都有瘀傷。塔林表示，由於兒子非常喜歡動物，所以他沒有太在意，不過事件令她擔心，工作人員放任遊客與館內動物互動時，應該給予警告，以免再有人受傷。

日本水族館驚見「深海芝士腸」掐它會爆漿　神秘生物真實身份曝光

事件曝光後在網絡上爆紅，有網友指出，北太平洋巨型章魚其實非常強壯，足以舉起重達700磅（約317公斤）的物品，很意外水族館竟然會隨便開放遊客互動。

水族館對外表示，章魚通常很是溫馴的動物，且在館內受到良好照顧，不會對遊客表現出攻擊行為，懷疑該章魚與孩子互動時可能受到了過多刺激，因為好奇所以觸摸並抓住了孩子，而非表現出攻擊性，孩童在工作人員的幫助下，安全地脫離了互動，並呼籲遊客最好在工作人員的監督下進入互動區。

延伸閱讀：美國海洋世界殺人鯨表演中途突排大量「黃色糞水」　下秒潑向觀眾

+6
廉航質疑手提行李超標！美女不忿　神力將行李箱硬塞測量器過關東京迪士尼前員工揭露休息室真實狀況　爆童話王國人性一面俄女跟團遊朝鮮度假村　1.5萬元享VIP級服務：像地球上最重要的人婚前協議非絕對！英男嫌300萬贍養費太少　憑1點告贏億萬富婆前妻日本人妻租婚紗　發現三上悠亞曾穿過　網上吐苦水遭批職業歧視

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

海洋生物
美國
八爪魚
主題樂園
意外受傷
全部 - 兒童
ETtoday