德州男童參觀水族館　遭巨型章魚「熱情擁抱」　3名大人合力拯救

美國德州一名6歲男童在當地水族館遊玩時，意外遭到一隻章魚攻擊，章魚緊吸住他的手臂不放，差點把人拖走，導致他受到驚嚇，工作人員雖然試圖把章魚從他身上移除，但是章魚不肯放手，出動3名大人才成功拉開，導致男童手上充滿瘀傷，在網絡上爆紅。



女子塔林（Britney Taryn）7月14日帶6歲兒子里歐（Leo）到當地水族館San Antonio Aquarium遊玩時，兒子意外遭北太平洋巨型章魚（Giant Pacific octopus）攻擊，她把事件分享到網路後，獲得百萬點閱。

塔林事後於社交平台覆述意外發生經過：（按圖了解）

+ 4

塔林表示，水族館員工鼓勵遊客可以與館內生物互動，然而當兒子把手伸進池中時，手臂突然遭一隻巨型章魚緊緊吸住，雖然她想要幫忙解救兒子，但是完全沒有辦法，第一時間也找不到工作人員求救，等到工作人員發現時，章魚幾乎整個身體都已經吸在兒子身上，後來在3名工作人員的幫助下才脫困。

從畫面中可看到，章魚在男童的手臂上留下滿滿的吸盤痕跡，從手腕到腋窩處都有瘀傷。塔林表示，由於兒子非常喜歡動物，所以他沒有太在意，不過事件令她擔心，工作人員放任遊客與館內動物互動時，應該給予警告，以免再有人受傷。

事件曝光後在網絡上爆紅，有網友指出，北太平洋巨型章魚其實非常強壯，足以舉起重達700磅（約317公斤）的物品，很意外水族館竟然會隨便開放遊客互動。

水族館對外表示，章魚通常很是溫馴的動物，且在館內受到良好照顧，不會對遊客表現出攻擊行為，懷疑該章魚與孩子互動時可能受到了過多刺激，因為好奇所以觸摸並抓住了孩子，而非表現出攻擊性，孩童在工作人員的幫助下，安全地脫離了互動，並呼籲遊客最好在工作人員的監督下進入互動區。

延伸閱讀：美國海洋世界殺人鯨表演中途突排大量「黃色糞水」 下秒潑向觀眾

+ 6

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】