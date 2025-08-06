一通電話毀3個月談判？瑞士面臨39%高關稅總統捱轟　急赴美談判

瑞士近日突面臨美國加徵高達39%的進口關稅，該國媒體將矛頭指向瑞士現任輪值總統祖特爾（Karin Keller-Sutter），指原本在經過3個月的談判後，談判人員認為瑞士已能與美國達成10%關稅協議，然而祖特爾和特朗普（Donald Trump）於7月31日晚進行的30分鐘通話被描述為「脾氣暴躁」、「災難性」且「嚴重誤判」，使得外界質疑因祖特爾處理失當，導致瑞士遭徵高關稅。



英國《衛報》（Guardian）報道，瑞士官員否認是因為通話而導致特朗普翻臉，只是表示「雙方談話結果不佳」。另有官員向路透社表示，特朗普政府其實早在一開始，就表明10%的關稅根本不夠。

瑞士總統祖特爾（Karin Keller-Sutter）。（Getty）

瑞士內閣緊急召開會議後發表聲明表示，將提出更具吸引力的方案，尋求緩解當前的貿易衝突。

祖特爾赴美談判，美國國務院表示，祖特爾將於8月6日與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會面，試圖在關稅生效前進行最後談判。會晤預計將持續1個小時。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent，左）與瑞士總統及財長祖特爾（Karin Keller-Sutter，右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

瑞士是全球一些知名奢侈品牌的發源地，而美國則是瑞士手錶、機械和巧克力的主要買家。這些產品都將受到39%關稅的影響，而該關稅水平遠高於美國與歐盟、英國和日本等國間商定的進口關稅率。