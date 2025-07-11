全球冰川下藏245睡火山　氣候變暖凍土融化　瑞士滅村巨災恐重演

全球暖化加速冰川消融，5月底，瑞士一座小村莊，因為阿爾卑斯山冰川崩裂，形成山泥傾瀉，導致小村9成面積遭掩埋。



專家研究發現，全球有245座睡火山（又稱休眠火山），藏在冰山底下，一旦冰川消融，上方壓力減輕，底下的岩漿庫可能隨時噴發。

【相關圖輯】瑞士阿爾卑斯山冰川斷裂 山泥傾瀉淹沒村莊1人失蹤

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被譽為「世界花園」的瑞士，壯麗山景如今面臨消失的危機。人口約1300人的坎德施泰格（Kandersteg）小鎮正遭遇嚴峻挑戰，永凍土融化與邊坡破壞使該地區隨時可能發生山崩災害。坎德施泰格鎮長Rene Maeder表示，當看到大自然肆虐的畫面會讓人震撼得說不出話來。他所指的是今年五月底發生在鄰近布拉滕村（Blatten）的滅村悲劇。

美媒描述，五月時布拉滕村經歷了一場山崩，岩石和碎片覆蓋了整個城鎮，居民已經撤離，當局表示至少有一名男子死亡。由於布拉滕村距離坎德施泰格約1小時火車車程，且兩地都依偎在阿爾卑斯山脈，坎德施泰格鎮的擔憂並非毫無根據。

坎德施泰格遊客服務中心在官方社交平台分享的照片（IG@adelbodenlenkkandersteg）

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永凍土專家Robert Kenner指出，坎德施泰格是目前最好的例子，研究人員已經觀察到斜坡的位移。這個地方很久以前曾發生岩盤崩塌，現在又重新活躍起來。面對危機，小鎮選擇投入約1.08億元進行超前部署。Maeder解釋，研究人員使用無人機、雷達和GPS檢查山峰，若發生重大岩石運動，居民至少會在48小時前收到警告。

坎德施泰格鎮居民Celia Hill-McFersen表示，她認為當局做了很好的準備，這是一種無法預知何時發生及嚴重程度的事情，所以她不會過度擔心。儘管小鎮居民有所準備，但這場危機的規模遠比想像中龐大。

Maeder警告，這個問題在未來幾十年將會影響整個阿爾卑斯地區，從奧地利到法國，橫跨整個阿爾卑斯山。法國與意大利邊界的白朗峰，近年就因北半球熱浪提前報到，冰川被迫大幅縮減。冰川學家Ludovic Ravanel指出，僅2022到2023年間，阿爾卑斯山冰川的總體積就損失了10%以上。

冰川消融帶來的危機不僅限於崩塌。威斯康星大學麥迪遜分校地質學家莫雷諾（Pablo Moreno Yaeger）5年前就研究發現，全球約有245座隱藏活火山位於冰川之下或附近，一旦上方的冰蓋融化，岩漿庫的壓力就會釋放，形成火山噴發。冰島的火山活動就是典型例子。

倫敦帝國學院（Imperial College London）氣候科學副教授Friederike Otto表示，冰島今年五月的氣溫比往年都要高，也是冰島往年五月中最熱的一週。長期來看，火山爆發會釋放溫室氣體，加劇全球暖化，地球發燒又讓冰川融化減輕，喚醒火山噴發，形成惡性循環。智利大學地質學家Felipe Ugalde指出，目前有3座極度脆弱的冰川距離聖荷西火山的主要噴發口很近，極易受到火山泥流的影響。

然而，格陵蘭島卻嘗試與極端氣候共存。研究顯示，格陵蘭島周遭的海冰退縮，可能為他們開闢新的航運路線，特別是東北航道，對漁業貿易或觀光發展可能都有助益。格陵蘭資源部長Naaja Nathanielsen表示，他們的目標之一是推廣旅遊業，讓遊客不僅能看到大城市，還能去一些小村莊，更能感受當地的生活方式、生活條件和自然風光。去年當地啟用首座國際機場，美國聯合航空今年6月更開通從新澤西州直飛格陵蘭首府的航班，當地觀光業者目前已摩拳擦掌，準備向全球遊客發出邀請。

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