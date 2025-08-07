日本本地人口一年減少約90萬　降幅創57年來新高

日本總務省8月6日公佈的人口動態調查結果顯示，截今年1月1日，日本本地人口連續16年減少至1.206億人，按年減少90.8萬人、降幅為0.75%，兩組數字皆創下自1968年有調查以來的最大降幅。



日本共同網報道，日本死亡人數達到創新高的約159萬人，而出生人數則創新低，僅約68萬人。按都道府縣來看，東京人口增加0.13%，而秋田降幅最大達1.91%，其次是青森的1.72%。

日本國旗・日本央行・日本經濟・日本消費：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

東京、名古屋和關西三大都市圈總計人口連續7年減少至約6349萬人，而這三大都市圈人口已連續19年佔全國總人口的一半以上。

報道指，日本本地人口2026年跌破1.2億人的可能性很大，反映出嚴重的少子化趨勢。

2025年6月29日，日本東京澀谷，遊客和行人在過馬路時撐起雨傘遮擋太陽。（Getty）

相反，日本的外國人增加約35.4萬人，增幅超過1成， 總數達到約367萬人，所有都道府縣皆有增加，是2013年有相關調查以來的最多紀錄。

倘本地人加上外國人，日本的總人口達到約1.243億，比去年減少約55.4萬人，僅東京和千葉兩地增加。