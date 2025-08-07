特朗普：已啟動聯儲局理事候選人面試　名單或已縮窄至3人

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 8月6日表示，他已啟動對聯儲局理事候選人的面試程序，並指候選人名單可能已縮窄到3人。外界估計，該人選或於明年5月接替鮑威爾（Jerome Powell）出任聯儲局主席。



圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

聯儲局日前宣布，理事庫格勒（Adriana Kugler）提前卸任，特朗普因此需安排填補者，特朗普6日在白宮橢圓形辦公室會見媒體，重申兩位名叫凱文（Kevin）的候選人是主要競爭者。路透社報道，兩名「凱文」即分別為白宮經濟顧問凱文·哈塞特（Kevin Hassett） ，以及前聯儲局理事凱文·沃什（Kevin Warsh）。

特朗普5日表示，其心目中的聯儲局主席現有4位候選人，除兩位凱文以外，還有兩名未公開姓名者。他直言，將利用庫格勒辭任的機會，安排該人選接替庫格勒的職位，提前進入理事會。而時隔短短一日，他表示理事空缺候選人名單可能減至3名，但未有進一步透露內容。