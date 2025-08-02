有人被炒有人辭職　矛頭最終指向了鮑威爾！

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令解僱美國勞工統計局局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer），幾乎同時美聯儲理事庫格勒（Adriana Kugler）宣布辭職，這一系列人事變動引發市場擔憂。而特朗普當然是抓住機會再度發文炮轟鮑威爾。頭一日說：「『太晚先生』鮑威爾（Jerome Powell）又來了！他總是太遲，而且實際上，他太憤怒、太愚蠢、太政治化了，不適合擔任美聯儲主席。」次一日又說 「在『特朗普』的領導下，美國經濟正在蓬勃發展，儘管美聯儲也在搞小動作——他們在總統大選前兩次大幅降息，我猜是想幫『卡馬拉』（賀錦麗，Kamala Harris）當選——結果如何？『太晚了』鮑威爾也該被『送去退休』了。」



特朗普下令解僱勞工統計局局長麥肯塔弗，理由是他對該局最新發布的7月就業數據表示強烈不滿。核心不滿集中在以下幾個方面：

首先， 7月新增就業數據遠低於預期。實際數據：7月僅新增7.3萬個非農就業崗位，遠低於市場預期的10萬以上。特朗普在社交媒體上稱這份數據是「被操縱的」，目的是「讓他和共和黨看起來很糟糕」。

其二，前兩月數據被大幅下修。修正幅度：5月：從14.4萬下修至1.9萬；6月：從14.7萬下修至1.4萬；合計下修：25.8萬個崗位。特朗普稱這是「重大錯誤」，並強調「類似負面修正在年初也發生過」，暗示這是系統性操控。

2025年8月1日，美國勞工統計局（BLS）公布最新數據顯示，美國7月非農就業只增加7.3萬個職位，增幅不如預期。總統特朗普（Donald Trump，右）同日宣布，已下令立即開除負責統計工作的勞工統計局長Erika McEntarfer（左），指其是由前總統拜登（Joe Biden）任命，過去曾多次統計錯誤。（美國勞工統計局，Reuters）

其三，私營與製造業數據疲軟。私營部門工作崗位7月僅增8.3萬，6月則從7.4萬被修正至僅3000個。製造業與建築業多個行業如能源、建築、零售、運輸、金融、休閒與酒店業新增就業基本停滯。特朗普反應認為這些數據「抹殺了他任內的經濟成就」，並質疑統計方法「被政治化」。

其四，失業率數據7月失業率升至4.2%，為近一年高點。特朗普將此歸咎於「人為操縱」，而非經濟基本面問題。

其五，指控2024年大選前數據造假。特朗普稱麥肯塔弗在2024年大選前「人為誇大」就業數據，意圖「幫助賀錦麗勝選」。

美國GDP增長：根據預估數據，2025年第二季美國經濟增3%，較第一季0.5%的萎縮反彈，並超過預期的2.4%的成長。(trading economics)

還是先說說數據本身。7月的新增就業僅為7.3萬人，遠低於市場預期的10萬人，但更令人擔憂的是，之前5月和6月的新增就業數據遭遇了大幅下修，合計被下調了25.8萬人。現在5月和6月，分別僅剩1.9和1.4萬人，幾乎等於沒有增長。從行業看，唯一表現穩定的板塊是醫療和社會服務，新增了7.3萬個崗位，佔了全部新增就業的94%。零售和金融行業排在第二和第三，但新增崗位數量驟降到1.5萬人。聯邦政府就業繼續流失、減少1.2萬人，商業服務減少1.4萬人，製造業也減少了1.1萬人⋯⋯這說明7月有越來越多的企業開始收緊招人計劃，甚至開始裁員。

就業總人數減少了近26萬人，勞動參與率下降到了62.2%，是2022年11月以來最低水平；長期失業者快速增加，平均失業時間飆升到了24.1周，有1.82萬人失業超過半年，佔全部失業人數的四分之一。如果看包含兼職和低配崗位的失業率指標，這次也上升到了7.9%，創下2023年3月以來新高，顯示出更多打零工或失望求職者正在浮出水面。總體反映美國整個就業市場站在懸崖邊，很快就要全面惡化。

圖為2025年7月30日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，螢幕顯示聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

就業數據如此差，市場自然會擔心美國經濟已經出現了衰退。由於美國就業數據變差，市場對9月降息預期又大增。期貨市場暗示，交易員認為美聯儲在9月會議上降息25個基點的可能性為75%，而就業報告公佈前為45%。CME集團的數據顯示，市場對美聯儲9月會議降息的押注大幅上升，降息概率從前一日的37%躍升至80%。特朗普當然就要抓住鮑威爾不放。

而與此同時，美國聯儲局的權力結構發生了新變化。聯儲局身為「女性+拉丁裔」理事的·庫格勒（Adriana Kugler）宣布將於8月8日正式辭去職務。她是拜登提名的理事，在聯儲局幹了不到24個月。特朗普也專門提，庫格勒「知道鮑威爾在利率問題上做錯了事」，他認為鮑威爾也應當引咎辭職。

2025年6月5日，美國紐約市，美國聯儲局理事庫格勒（Adriana Kugler）在紐約經濟俱樂部發表演說。（Reuters）

聯儲理事會由7個人組成，包括1名主席、1名副主席和5名理事，他們都對貨幣政策擁有投票權。每次議息會議的時候有12個人參與投票，包括7名理事會成員，紐約聯儲主席，以及4名輪值的地區聯儲主席。庫格勒的辭職，給特朗普改組美聯儲了一個絕佳的機會。市場普遍預測，特朗普可能把他心目中下屆聯儲主席提前安排過來，先擔任理事。

聯儲局也已經出現了分裂。早些時候，聯儲局理事會的兩位成員——沃勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman）曾發表聲明，表達了他們支持降息的理由，並指出聯儲局可能低估了勞動力市場面臨的下行風險。沃勒指出：「美聯儲目前的觀望態度過于謹慎，勞動力市場的下行風險正在增加。」鮑曼則表示：「勞動力市場的活力正在減弱，且顯示出越來越多的脆弱跡象。」

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

如今就業數據的爆雷，聯儲局的分裂，壓力來到了鮑威爾這邊。極具諷刺意外的是，如今9月聯儲局的議息會議就好像一個賭局，各方在下注，大家坐等結果。而這個結果的重點是特朗普能不能征服鮑威爾，亦或者是鮑威爾能否照舊扛住特朗普，都無關乎是否需要調整貨幣政策以拯救美國經濟衰退。經濟數據不過是佐證兩者「鬥爭」的話術。何其可笑，又何其悲哀。然爾，這就是美國。可以一邊聲稱就業數據被「操縱」，而同時，另一邊就要「操縱」要聯儲局。不論是聯儲局的獨立性，還是經濟數據的真實性，都無可避免的受到政治干預。