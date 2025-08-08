以色列安全內閣批准全面接管加沙　英澳促三思

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月7日稱有意打算全面接管加沙地區後，內塔尼亞胡辦公室8日證實消息，指有關計劃已獲安全內閣「開綠燈」。英國及澳洲敦促停止以色列軍事佔領加沙，有埃及外交官則憂慮人質的安全或進一步受威脅。



路透社報道，美國政治新聞網站Axios記者拉維德（Barak Ravid）在社交平台X發文，稱一名以色列官員透露，以色列安全內閣已批准內塔尼亞胡提出的佔領加沙計劃。

拉維德的另一篇帖文則提到，以色列總理辦公室表示安全內閣已批准內塔尼亞胡打擊哈馬斯（Hamas）的建議，以色列國防軍（IDF）將準備控制加沙城，同時在戰區外向平民提供人道物資。

以色列政府其後證實消息，並重申結束與哈馬斯衝突的五大要求，包括哈馬斯解除武裝、哈馬斯向以色列歸還餘下50名人質、加沙非軍事化、以色列安全部隊控制加沙、非哈馬斯或巴勒斯坦自治政府組成的文人政府。

在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）警告控制加沙將導致更多災難，指內塔尼亞胡的決定完全與軍方及安全部隊高層意見相左。有埃及外交官則指，哈馬斯及其他恐怖組織曾規定，如果他們遭包圍及無法活着離開，就會處決人質。因此憂慮以色列的計劃會導致人質性命進一步受威脅。

在以色列圍堵及蓄意阻礙下，加沙糧食嚴重不足。2025年8月4日，在尤尼斯，巴勒斯坦婦女等待慈善廚房分發食物。（Reuters）

英國和澳洲政府分別敦促以色列不要軍事控制加沙，英國首相施紀賢（Keir Starmer）指以色列政府進一步將局勢升溫的決定是錯誤，呼籲對方重新考慮。

內塔尼亞胡7日曾向霍士新聞（Fox News）提及以色列打算接管整個加沙、並將巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）趕出當地一事，稱以方其後會把該地移交給一個既不是哈馬斯、也不主張摧毀以色列的文人政府。

這張2025年8月7日從以色列境內一側拍攝的照片中，可以看到以色列加沙邊境附近地區遭空襲後升起濃煙。（Reuters）

當被追問所謂的「接管」（take control）是否與以色列在2005年之前對加沙的長期佔領一樣時，內塔尼亞胡回應道：「我們不想保留它（加沙），我們想要建立一個安全邊界，我們不想管治它，不想成為（加沙的）管治機構」。

路透社報道，哈馬斯同日發聲明，形容內塔尼亞胡的言論是對加沙停火談判進程的一次「政變」。

哈馬斯批評，以軍擴大對加沙的攻勢，顯示內塔尼亞胡欲犧牲以色列人質來滿足個人利益的目的。