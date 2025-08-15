特朗普凌晨將晤普京　今登機赴阿拉斯加　美方團隊陣容出爐｜最新

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）定於8月15日上午11時（香港時間16日凌晨3時）左右在美國阿拉斯加州會面，據路透社報道，特朗普現已登上飛機，前往阿拉斯加。外界均關注這次會議能否讓俄烏戰爭走向停戰。本文會持續更新有關這場「特普會」的最新消息。



【21:17】特朗普在空軍一號上向傳媒表示，在有關領土的議題上，他不會代表烏克蘭與俄談判，而會讓基輔自行決定。

他稱自己的目標是促使俄烏雙方啟動談判，屆時將討論任何領土問題，「我們會討論這些問題，但我必須讓烏克蘭自己做決定，而且我認為他們會做出正確的決定。但我來這裡不是為了代表烏克蘭談判，而是為了讓他們坐到談判桌前。」

2025年7月10日，意大利羅馬，圖為澤連斯基在會議上發表講話，討論未來戰後重建議題。（Reuters）

【21:05】烏克蘭總統澤連斯基表示，這場峰會至關重要，為實現「公正和平」以及烏克蘭、俄羅斯和美國領導人之間實質三方會談開闢道路。

他寫道「現在是結束戰爭的時候，俄羅斯必須採取必要措施。我們指望著美國。」

【20:07】特朗普在華盛頓特區登上空軍一號，前往阿拉斯加，準備出席峰會。

特朗普2025年8月15日在華盛頓特區登上空軍一號，前往阿拉斯加，準備出席與普京的峰會。（Reuters）

美方團隊陣容出爐

【20:02】路透社引述白宮指，國務卿魯比奧、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、CIA局長拉特克利夫（John Ratcliffe）都會陪同特朗普參加與普京的峰會。

根據俄方早前指，俄羅斯代表團成員包括俄總統助理烏沙科夫、外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov），以及普京的投資特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。

美俄領袖阿拉斯加會晤：圖為2025年8月13日，位於阿拉斯加的埃爾門多夫—理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）外貌，該基地會於15日舉行特朗普及普京的會晤。（Reuters）

【20:00】這次峰會的舉行場地為阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）的美軍埃爾曼多夫–理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）。

據美媒介紹，該處是州內最大軍事基地，也在冷戰時期擔任負責監視蘇聯的重要角色。

阿拉斯加是美國與俄羅斯地理上最接近的州份，但阿拉斯加州的地理位置也為籌備峰會的職員帶來一些挑戰，例如安克雷奇的酒店客房數量有限，租車市場規模較小，因此車輛和其他資產只能通過空運或州內其他地區運過來。美國總統車隊的保鏢特遣車（Presidential Security Detail SUV）從美國本土48州（Lower 48）通過貨機運到阿拉斯加。