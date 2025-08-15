特朗普與普京何處見面？阿拉斯加最大軍事基地　冷戰時期監視蘇聯

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月15日上午（香港時間16日凌晨）將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，這場矚目的「特普會」選址阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）的美軍埃爾曼多夫–理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行，據美媒介紹，該處是州內最大軍事基地，也在冷戰時期擔任負責監視蘇聯的重要角色。



美俄領袖阿拉斯加會晤：圖為2025年8月13日，位於阿拉斯加的埃爾門多夫—理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）外貌，該基地會於15日舉行特朗普及普京的會晤。（Reuters）

美媒Axios指，該基地是美國空軍第三聯隊的駐地，聯隊擁有F-22等戰機，基地也是阿拉斯加州內的最大軍事基地，基地範圍住有逾3.2萬人，約佔阿拉斯加安克雷奇市總人口的10%。

基地佔地6.4萬英畝，建於1940年，是冷戰期間「抵禦」蘇聯威脅的重要防空基地和中央指揮中心，至1957年時，基地內有多達200架戰鬥機，以及多個空中交通管制和預警雷達系統。

不少專家認為，該基地是阿拉斯加州內唯一能夠提供足夠安全保障、可同時接待特朗普和普京的地方。

阿拉斯加是美國與俄羅斯地理上最接近的州份，但阿拉斯加州的地理位置也為籌備峰會的職員帶來一些挑戰，例如安克雷奇的酒店客房數量有限，租車市場規模較小，因此車輛和其他資產只能通過空運或州內其他地區運過來。美國總統車隊的保鏢特遣車（Presidential Security Detail SUV）從美國本土48州（Lower 48）通過貨機運到阿拉斯加。

2022年7月15日，隸屬於第三聯隊的美國空軍官兵在阿拉斯加州（Alaska）埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）參加指揮權交接儀式。（網絡圖片）

這次會晤為何要選在阿拉斯加舉行？有分析指，白宮將俄烏戰事爆發後第一次會談地點定在美國本土，可能是為了顯示美國的主導地位，把阿拉斯加作為一個既能彰顯美國實力又能體現歷史聯繫的舞台。

也有分析指，這可以降低美國國內政治干擾，營造相對中立的談判氣氛，可說是美俄在地緣緩衝、歷史紐帶與戰略隔離之間，取得微妙平衡點。而會晤地點不選第三國而是阿拉斯加，或是為了雙方未來合作鋪路，「阿拉斯加意味着，此前俄羅斯提出美俄可以在北極方面進行合作，雙方在試圖尋找切入點，可能是一個互動的信號。」

克里姆林宮則表示，已經邀請特朗普之後訪俄，再次舉行與普京的會面。