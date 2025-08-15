普京特朗普會晤｜對華加碼200%制裁？　這是美國對歐洲上桌的要價

中美日內瓦會談雙方宣佈取消非理性關稅之後，互相施加奇高無比的關稅已經宣告破產。美國威脅對中國購買俄羅斯石油附加二級制裁本就不切實際，但是從美國財政部長貝森特的口中可知，美國竟然真的這樣想過，而且還打算聯合盟友一起這樣做。

美國媒體8月13日報道說，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱今年6月在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會上，歐洲成員國的領導人們討論了《2025年制裁俄羅斯法案》。

當時見盟友們熱議這份法案，自我感覺良好的貝森特本以為能找到「同道中人」，於是主動發問各國參與意願。但當貝森特對在座的G7領導人發出「在座的各位是否願意對中國加徵200%的次級關稅？」時，據貝森特說「所有人都只顧着低頭看鞋（避而不答）……」。

問題不在於盟友們不理會貝森特的提議，而在於在G7峰會上，美國竟然將對華附加200%制裁的提議公開提出來，試圖和盟友們一起行動。

美俄阿拉斯加峰會｜普京將以這誘因拉攏特朗普 讓美國靠向俄羅斯（示意圖，GettyImages）

要知道G7領導人峰會在6月15日，而中美日內瓦會談是在5月12日。5月中旬宣佈取消非理性關稅的美國，到了6月中旬就萌生了對華加徵200%附加關稅的想法。

是美國不知道對華高關稅大棒已經破產？還是美國知道一己之力無法讓中國屈服所以動了聯合盟友對華施加關稅大棒的心思？

如果是後者，那不得不說這是值得重視的大事件。

特朗普（Donald Trump）上台後，美國和盟友在烏克蘭問題以及貿易問題上分歧重重，加劇了傳統美歐西方社會的分裂。但當美國動起了聯合盟友一致對華的念頭，那將是另一番景象。

民主黨拜登政府擅長對盟友投餵胡蘿蔔以聯合盟友制華，而特朗普將大棒藝術運用得淋漓盡致。在大棒之下歐洲是否不得不跟隨美國，未可知。

中國能夠抵擋來自美國的高關稅大棒， 能否抵擋美歐聯手施加高關稅，也未可知。

美俄領導人會晤之前，英國外交大臣林德偉（David Lammy）和美國副總統萬斯（JD Vance）2025年8月9日在英國與烏克蘭和歐洲盟友代表進行4方會談。圖為2人與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、烏克蘭國家安全與國防委員會主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）在會議期間合照。（X@DavidLammy）

特朗普從不缺少讓歐洲屈服的手段。

在軍事上，特朗普政府希望歐洲出資更多來加強防衛。希望終結烏克蘭衝突減少在歐洲的戰略消耗以轉向印太。在特朗普的要求下北約已經同意將軍費增加到GDP的5%。

經濟上，美國希望歐洲盟友不要佔美國的便宜，甚至利用在貿易中的強勢地位攫取更多利益。前不久美歐達成的貿易協議，歐盟接受15%的關稅，並承諾增加對美國投資6000億，購買價值7500億美元的美國能源產品。

只要美國願意，從軍事到經濟，總能從歐洲榨出油水。

如果特朗普政府希望歐洲在外交上配合美國，不是歐洲低頭不語就可以矇混過關的。據美媒13日報道，貝森特對歐洲隔空喊話，威逼歐洲國家必須做好準備，支持對購買俄羅斯能源的國家加徵更高關稅。他說「現在是要麼行動，要麼閉嘴的時候了。（It's put up or shut up time.）」

歐洲要麼接受特朗普給出的烏克蘭問題解決方案默認向俄羅斯割地，要麼跟隨美國製裁中國。如何選擇都還是痛苦的。

中歐關係撲朔迷離。2025年7月14日，中國北京，圖為中歐環境與氣候高層對話舉行期間，一名侍應端舉茶杯路過中國與歐盟旗幟。（Reuters）

烏克蘭為特朗普奉上了礦產協議來換取美國不中斷軍事援助，歐洲能夠拿出什麼來換取美國繼續在俄烏衝突中支持歐洲？在美國看來歐洲承擔對烏克蘭援助的大頭是理所應當，特朗普要確保的是美國在烏克蘭危機這一單中能從歐洲獲得什麼。急於上桌的歐洲需要付出什麼代價才有資格上桌？跟隨美國對華施加200%二級制裁是否是合適的要價？

這於歐洲不是好消息，對於中國來說也難言利好。

一旦俄烏衝突平息，美國的精力將全面轉向中國。歐洲走投無路的情況下，於中美之間如何選擇？是向美國妥協還是聯合中國製衡美國的勒索？在被勒索和背刺的當下，歐洲有硬扛美國的實力嗎？至少目前，中國在中歐關係上尚無完全的把握。在爭取歐洲上，也沒有比美國更多的籌碼。

美歐可能聯手對華施加關稅大棒，並非天方夜譚痴人說夢。在關稅上對中國無奈的特朗普不可能就這樣認輸。俄烏衝突還未結束，美國就已經開始給歐洲施加壓力，給中國下套了。中國絕對不能低估美國勒令盟友站隊的能力。