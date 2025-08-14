俄羅斯確認阿拉斯加峰會日程　普京約周六凌晨3:30起晤特朗普

克里姆林宮確認俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）阿拉斯加峰會的日程安排，峰會當地時間周五上午11時30分（香港時間周六凌晨3時30分）左右開始。



根據俄衛網，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）說：「我可以說，已就兩國領導人的會晤計劃達成一致。」

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）2024年3月5日會見記者。（俄羅斯政府網站）

烏沙科夫稱：「一切將於明天（周五）8月15日當地時間上午11時30分左右開始，首先是普京與特朗普的會談。此次會談將以一對一的形式進行，當然會有翻譯人員參與。隨後雙方代表團將進行談判，磋商將在工作早餐期間繼續。」

烏沙科夫稱，俄羅斯代表團成員包括烏沙科夫、外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov），以及普京的投資特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。