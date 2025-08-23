特朗普：英特爾已同意美政府收購10%公司股份

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月22日表示，晶片生產商Intel（英特爾）已同意美國政府收購其10%的股份。不過，外媒同日報道指，雙方尚未正式達成協議，特朗普和公司行政總裁陳立武將於同天下午晚些時候會面，預料會正式宣布相關安排。



美媒CNBC及路透社22日報道，特朗普當日在白宮接受記者提問時表示：「他們（Intel）已經同意這樣做（向美政府出售股權），我認為這對他們來說是一項很好的協議。」

2025年8月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室宣布2026年世界盃具體舉辦地點時，戴着一頂印有「特朗普說的都對」字眼的帽。（Reuters）

不過，有白宮官員向CNBC透露，美方目前仍與英特爾進行持續討論，並補充指雙方尚未做出任何正式決定。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日受訪時曾表示，拜登（Joe Biden）政府時期通過《晶片與科學法案》（Chips and Science Act）向企業提供補貼，而現屆政府有意將這些尚未撥出的資金換取接受補貼企業的股權。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

盧特尼克當時強調指，美國政府無意控制公司，任何股份都將是沒投票權，意味着政府無法控制公司的業務。