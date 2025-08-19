彭博：特朗普政府擬收購英特爾10%股份　或成最大股東

彭博社（Bloomberg）8月18日引述消息人士稱，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正與英特爾（Intel）公司進行談判，計劃將Intel通過「晶片法案」（CHIPS Act）獲得的部分或全部撥款，轉化成佔比約10%的股份，此舉或使美國政府成為Intel的最大股東。



彭博報道，Intel預計將獲得總額為109億美元（約850億港元）的晶片法案補助，用於其商業和軍事生產。以Intel目前的市值計算，10%的股份約值105億美元（約819億港元），政府撥款大致足以支付目標持股。

但知情人士表示，持股的確切比例以及白宮會否推動這項計劃，目前仍未確定。

2025年4月29日，大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）在美國加州舉行的公司年度製造技術大會上發表演說。（Reuters）

路透社報道，Intel雖是晶片生製巨頭，但近年影響力持續下跌，其股票市值已從2020年的2,880億美元，暴跌至目前約1,040億美元。報道指出，任何協議以及潛在的資金注入，都對陷入營運困境的Intel有利，該公司正透過削減開支和裁員以扭轉局面。