特朗普與Intel CEO陳立武會面 稱閣員下星期會再晤對方
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 8月11日表示，他與英特爾（Intel）行政總裁陳立武、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行了會晤。Intel股價在盤後升2.5%。
特朗普形容，這次會面非常有趣，稱對方的成功和崛起是一個令人讚嘆的故事。其內閣成員將在下星期再與陳立武會面，之後將向特朗普提出建議。 不過，他未進一步透露與對方會面的內容。
英特爾是美國晶片產業的先驅，但近年來在競爭中逐漸落後，特朗普上星期公開要求陳立武立即辭職，指他與中國有「有高度利益衝突」。根據路透社4月報道，今年3月起出任Intel CEO的陳立武，投資了數百家中國公司，其中一些被指與中國軍方有關。
