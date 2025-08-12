特朗普與Intel CEO陳立武會面　稱閣員下星期會再晤對方

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 8月11日表示，他與英特爾（Intel）行政總裁陳立武、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行了會晤。Intel股價在盤後升2.5%。



圖為2025年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）、司法部長邦迪（Pam Bondi）和國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）出席白宮記者會，發布室華盛頓特區部署聯邦執法人員的內容。（Reuters）

特朗普形容，這次會面非常有趣，稱對方的成功和崛起是一個令人讚嘆的故事。其內閣成員將在下星期再與陳立武會面，之後將向特朗普提出建議。 不過，他未進一步透露與對方會面的內容。

英特爾是美國晶片產業的先驅，但近年來在競爭中逐漸落後，特朗普上星期公開要求陳立武立即辭職，指他與中國有「有高度利益衝突」。根據路透社4月報道，今年3月起出任Intel CEO的陳立武，投資了數百家中國公司，其中一些被指與中國軍方有關。