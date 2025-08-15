彭博：特朗普政府擬入股Intel　已展開洽談

彭博社8月14日引述知情人士稱，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的美國政府，正與晶片製造商英特爾（Intel）洽談，希望讓美國政府入股，助力該公司擴大國內生產，但入股規模等細節尚不清楚。受消息刺激，Intel股價至收市升逾7%，盤後上漲2%。



2025年8月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

報道指出，此計劃源於特朗普日前與Intel行政總裁陳立武的會晤。此前特朗普曾公開要求陳立武辭職，指他對中國科技公司的投資，部份疑涉中國軍方。

對於美國政府擬入股的消息，Intel拒絕置評，但表示將堅定支持特朗普加強美國科技和製造業的領導地位。白宮方面也未有回應。

2025年4月29日，大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）在美國加州舉行的公司年度製造技術大會上發表演說。（Reuters）

路透社報道，Intel雖是晶片生製巨頭，但近年影響力持續下跌，其股票市值已從2020年的2,880億美元，暴跌至目前約1,040億美元。報道指出，任何協議以及潛在的資金注入，都對陷入營運困境的Intel有利，該公司正透過削減開支和裁員以扭轉局面。