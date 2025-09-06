聯合國高級別會議9月22日重啟　聚焦以巴問題與「兩國方案」

聯合國大會決定，和平解決巴勒斯坦問題和落實「兩國方案」高級別國際會議將於9月22日、即聯大高級別周期間恢復舉行。



新華社報道，聯大星期五（9月5日）不經表決通過由沙特阿拉伯提議的恢復舉行這一高級別國際會議的口頭決定。

以色列和美國代表在口頭決定通過後，均發言表明不支持這一決定。美國代表稱，美國將不參加9月22日的會議。

圖為2025年8月31日，加沙走廊繼續遭到以色列轟炸。（REUTERS）

7月28日至30日，由法國和沙特共同主辦的和平解決巴勒斯坦問題和落實「兩國方案」高級別國際會議在紐約聯合國總部舉行。會議期間，包括法國在內，多個國家表達在9月聯大高級別周期間宣布承認巴勒斯坦國的意願。

2025年8月16日，從以色列邊境的一側看，一輛以色列軍車在加沙城（Gaza City）附近行駛。（Reuters）

和平解決巴勒斯坦問題和落實「兩國方案」高級別國際會議於聯大高級別周期間復會，將給更多國家元首和政府首腦參會提供機會。然而，由於美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）此前下令拒絕巴勒斯坦部分官員的簽證申請或吊銷他們的簽證，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）屆時能否出席仍是未知數。

聯合國大會第80屆會議9月9日在紐約總部開幕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

