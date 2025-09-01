國際種族滅絕研究學會通過決議 認定以色列在加沙實施種族滅絕
撰文：洪怡霖
國際種族滅絕研究學會（International Association of Genocide Scholars）主席周一（1日）表示，學會通過一項決議，指在相關法律條件符合下，可以認定以色列正在加沙實施種族滅絕。
根據路透社，在擁有500名成員的國際種族滅絕研究學會當中，86%成員投票支持這項決議，宣稱「以色列在加沙的政策和行動符合《防止及懲治滅絕種族罪公約》第二條中關於種族滅絕的法律定義」。
自1994年成立以來，國際種族滅絕研究學會已通過9項決議，將歷史或正在發生的事件認定為種族滅絕。
以色列外交部暫未有回應這項表決，但過往內塔尼亞胡政府曾強烈否認在加沙進行種族滅滅指控。
另一方面，以軍繼續接管加沙城的軍事行動。巴勒斯坦官員和目擊者稱，以色列周一（9 月1日）派遣坦克深入加沙城，並在一個郊區引爆了裝滿炸藥的車輛。
