以色列接管加沙城計劃　外媒：以軍料100萬巴勒斯坦人逃往南部

以色列內閣8月批准接管加沙城（Gaza City）的計劃後，外媒9月3日引述一位不具名的以軍高級官員指，計劃或會導致100萬巴勒斯坦人流離失所。此外，加沙民防部門報告稱，該地區已有數十人喪生。



法媒報道，以色列軍方正集結兵力，準備執行佔領加沙城的計劃。以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）近期表示，部隊已「加強作戰行動」。

圖為8月26日加沙城內，一名巴勒斯坦男子在一個被以軍連夜砲轟的房子外。（Reuters）

以色列國防部負責監督巴勒斯坦民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）表示，近期已有約7萬名巴勒斯坦人離開加沙北部地區，以躲避以色列的攻擊。

法媒引述消息人士稱，以色列當局預計將有100萬人逃往南部。

2025年8月20日，以色列空襲加沙城（Gaza City）後，當地巴勒斯坦民眾看着濃煙緩緩升起。（Reuters）

《以色列時報》報道，以色列安全內閣在9月1日舉行近6小時的內閣會議上，就佔領加沙城問題爆發分歧，扎米爾反對佔領加沙城，認為佔領將危及以方士兵和人質的安危。然而總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不接受推進人質交換，且拒絕就擬議的人質停火協議投票。