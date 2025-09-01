以軍稱擊斃哈馬斯卡桑旅發言人　指死於加沙空襲

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）8月31日表示，哈馬斯屬下武裝派別卡桑旅（al-Qassam Brigades）的發言人烏拜達（Abu Ubaida）已在空襲中被擊斃。卡茨表示，烏拜達是在加沙被殺，隨著以軍對加沙行動的升級，烏拜達的更多「犯罪同夥」被擊殺。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稍早時間表示，烏拜達是軍方及以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）於29日聯合行動的目標。



圖為2019年11月11日，哈馬斯屬下武裝派別卡桑旅（al-Qassam Brigades）發言人烏拜達（Abu Ubaida）在加沙發表講話。（REUTERS）

烏拜達（Abu Ubaida）又名Hozayfa Al-Khalout，從至少2007年以來一直是卡桑旅的發言人，每次均以紅色頭巾遮臉。美國於2024年4月對他實施制裁，指控他領導卡桑旅散播網絡影響的部門。

在以巴衝突期間，他也經常發表聲明，包括2023年10月7日的突襲以色列行動後，而他最後一次發表聲明在8月29日，警告以色列對加沙城發動攻勢的計劃，將會危及人質安全。

圖為2025年8月31日，加沙走廊繼續遭到以色列轟炸。（REUTERS）

過去數周，以色列軍方對加沙城周邊的軍事行動逐步升級，並於29日將其列為「危險戰區」。路透社引述以色列官員表示，內塔尼亞胡的安全內閣將於31日晚間召開會議，討論攻佔加沙城的下一階段攻勢。內塔尼亞胡此前表示，加沙城是哈馬斯的最後堡壘。