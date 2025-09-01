以軍稱擊斃哈馬斯卡桑旅發言人 指死於加沙空襲
撰文：蕭通
出版：更新：
以色列國防部長卡茨（Israel Katz）8月31日表示，哈馬斯屬下武裝派別卡桑旅（al-Qassam Brigades）的發言人烏拜達（Abu Ubaida）已在空襲中被擊斃。卡茨表示，烏拜達是在加沙被殺，隨著以軍對加沙行動的升級，烏拜達的更多「犯罪同夥」被擊殺。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稍早時間表示，烏拜達是軍方及以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）於29日聯合行動的目標。
烏拜達（Abu Ubaida）又名Hozayfa Al-Khalout，從至少2007年以來一直是卡桑旅的發言人，每次均以紅色頭巾遮臉。美國於2024年4月對他實施制裁，指控他領導卡桑旅散播網絡影響的部門。
在以巴衝突期間，他也經常發表聲明，包括2023年10月7日的突襲以色列行動後，而他最後一次發表聲明在8月29日，警告以色列對加沙城發動攻勢的計劃，將會危及人質安全。
過去數周，以色列軍方對加沙城周邊的軍事行動逐步升級，並於29日將其列為「危險戰區」。路透社引述以色列官員表示，內塔尼亞胡的安全內閣將於31日晚間召開會議，討論攻佔加沙城的下一階段攻勢。內塔尼亞胡此前表示，加沙城是哈馬斯的最後堡壘。
馬克龍致函以色列：承認「巴勒斯坦國」源於對加沙人道災難的憤慨威尼斯影展｜數千人場外示威譴責以色列圍困加沙 籲業界關注哈佛民調：美國Z世代60%支持哈馬斯 以色列支持率隨年齡增長上升哈馬斯公布「烈士」領導人名單 包括軍事領導人穆罕默德·辛瓦爾以色列周四空襲也門首都 胡塞武裝組織：胡塞總理與多名部長身亡