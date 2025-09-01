「美國設想託管加沙十年，拿5000美元打發當地人」

在加沙戰後重建問題上，美國總統特朗普多次拋出「接管加沙」「遷走巴勒斯坦人」等充滿爭議的言論，引發各方強烈譴責。但美國似乎仍打算繼續推進有關計劃。

《華盛頓郵報》8月31日披露，特朗普政府及其「國際合作夥伴」正討論在加沙的廢墟上打造「中東里維埃拉」（Riviera of the Middle East）。根據特朗普政府內部流傳的一份有關加沙地帶的戰後重建方案，美國的設想以「接管加沙」為藍本，計劃由美國控制加沙至少10年，把其打造成「旅遊勝地以及高科技製造和技術中心」。

根據《華盛頓郵報》看到的38頁文件，重建加沙期間，當地超過200萬巴勒斯坦人需要「暫時遷移」，方式包括「自願」移居他國，或被安置在加沙境內一片受限制的區域。

每名「自願」離開的巴勒斯坦人將獲得5000美元的現金，以及四年的租金補貼和一年糧食補貼。

《華盛頓郵報》取得有關重建加沙的38頁文件，還提到建設電動車工業區，讓美國電動車公司在當地設廠，由海灣國家進口關鍵材料，把汽車出口至歐洲。

此外，根據有關方案，加沙的土地所有者將獲得由託管機構提供的「數字代幣」，用於資助其在其他地區開啟新生活，或者在加沙重建後兑換其境內「人工智能驅動智能城市」的一套住房。

據報道，該方案名為「加沙重建、經濟加速與轉型信託」（GREAT Trust），由部分創建並啟動「加沙人道主義基金會」（GHF）的以色列人提出。財務規劃則由一個為波士頓諮詢公司（BCG）工作的團隊完成。

值得一提的是，「加沙人道主義基金會」自今年5月以來繞開聯合國，在加沙分發援助物資，但因分發過程混亂不堪，甚至發生民眾在領取救濟時遭殺害的慘劇，被質疑利用分發物資誘殺平民。

被問及上述加沙戰後重建的討論，白宮將此問題轉給美國國務院，後者則拒絕評論。BCG表示，有關信託計劃的工作並未得到明確批准，為該項目負責財務建模的兩名高級合夥人此後被解僱。

上周三（8月27日），特朗普在白宮舉行會議，討論如何結束這場已持續兩年之久的巴以衝突以及戰後安排。與會者包括美國國務卿魯比奧、美國中東問題特使威特科夫、英國前首相布萊爾、特朗普女婿庫什納等。

會議內容及其決策尚未公布，但威特科夫在會議前一晚表示，特朗普政府已經有「非常全面的計劃」。

美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交媒體上載影片，片中的加沙被打造成金碧輝煌的海濱度假勝地；特朗普既與美女共舞、又與以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在泳池共享雞尾酒，還有他的盟友馬斯克（Elon Musk）在海灘忘情跳舞。影片一出即惹來巨大爭議。（Truthsocial@realDonaldTrump）

報道稱，目前尚不清楚「GREAT Trust」是否為特朗普的意圖，但兩名熟悉該方案的人士稱，其中的主要元素正是為實現特朗普打造「中東里維埃拉」的構想而專門設計的。裏維埃拉原指意大利利古里亞的海岸，如今成了風景優美、設施完善的海濱度假勝地的代名詞。

報道指出，該方案最吸引人的一點在於，其聲稱無需美國政府的資金投入，還能為投資者帶來豐厚利潤。

具體而言，該方案計劃通過公共和私營部門投資所謂「超級項目」來融資，這些項目包括電動汽車工廠、數據中心、海濱度假村和高層公寓。方案預計，1000億美元的投資將在10年後獲得近四倍的回報，並且會持續產生收益。

「我認為（特朗普）在戰事結束時會做出大膽決定。」一名熟悉特朗普政府內部討論的人士表示。但他補充說，根據不同情況，美方有多種可選擇的方案。

據報道，特朗普今年2月提出「接管並重建加沙」，這為以美籍以色列企業家邁克爾·艾森伯格、前以色列情報官員利蘭·坦茨曼為首的一眾以色列商人亮起了綠燈，也為其指明瞭方向。到了今年春天，波士頓諮詢公司的一個駐華盛頓團隊已經着手為「GREAT Trust」制定詳細的規劃和財務模型。

艾森伯格和坦茨曼拒絕對此發表評論。一名了解相關規劃的人士表示，方案書於今年4月完成，此後僅做了微小改動，該方案仍有很大調整空間

圖為2025年8月31日，加沙走廊繼續遭到以色列轟炸。（REUTERS）

根據《華盛頓郵報》看到的方案，對加沙地帶的託管可能持續10年，「直到一個經過改革且去極端化的巴勒斯坦政治實體能夠接替其職責」。

報道稱，該文件未提及巴勒斯坦最終建國的事宜，而所謂的「巴勒斯坦政治實體」將被納入《亞伯拉罕協議》。2020年，在時任特朗普政府的撮合下，以色列相繼與包括阿聯酋在內的四個阿拉伯國家達成《亞伯拉罕協議》，雙方實現關係正常化。

自2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列對加沙地帶持續的軍事行動已造成逾6.3萬名巴勒斯坦人死亡。與此同時，加沙戰後重建方案也被不斷討論。

在今年3月的一次峰會上，阿拉伯國家領導人通過了埃及提出的加沙重建方案。該方案計劃耗資530億美元用於加沙戰後重建，並提出成立一個獨立的委員會暫時管理加沙地帶，為巴勒斯坦民族權力機構回到加沙做準備。

2025年8月26日，以色列特拉維夫（Tel Aviv）爆發反戰示威，要求政府推動達成加沙停火、促進人質獲釋。（X@bringhomenow）

對於這一方案，巴勒斯坦民族權力機構和哈馬斯都表示歡迎，但美國和以色列這兩個目前唯二公開討論將巴勒斯坦人遷出加沙的國家拒絕接受。

根據以色列的說法，其部隊已經控制了加沙地帶75%的區域。上個月，以色列安全內閣批准由以色列國防軍接管加沙地帶北部的加沙城。加沙城是以色列尚未控制的區域之一。

據報道，內塔尼亞胡最近表示，他打算接管一個沒有哈馬斯存在的加沙地帶，但以色列「不想長期佔領它」。

今年8月，內塔尼亞胡在一次採訪中聲稱，以色列正在與「幾個國家」商談接收加沙居民的事宜。他沒有具體點名某個國家，但據報道，利比亞、埃塞俄比亞、南蘇丹、印尼、索馬里聯邦成員州索馬里蘭都被視為可能的接收地。除了印尼，其餘國家都在非洲，而且自身都深陷衝突和貧困之中。