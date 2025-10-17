特朗普與普京在澤連斯基訪美前通話　商布達佩斯會晤及戰斧問題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預定10月17日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）在白宮會面，在此前一天，特朗普與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話，事後形容通話「良好且富有成效」，並補充說兩國高級顧問將於下週會面。特朗普表示，他與普京隨後將將在匈牙利布達佩斯商定的地點會面，以商討能否結束俄羅斯和烏克蘭之間這場「不光彩」戰爭。



俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）隨後發表聲明稱，普京與特朗普當日進行了第8次電話會談，歷時2.5小時，此次通話由俄方發起，通話重點聚焦烏克蘭危機問題，以及向基輔供應戰斧（Tomahawk）導彈問題，普京重申此舉不會改變戰場態勢，但將損害俄美關係。特朗普表示，將在與澤連斯基溝通時考量普京的意見。俄方表示，普京與特朗普約定保持聯絡。



俄羅斯總統普京2025年10月10日在塔吉克發表講話（Pool via REUTERS）

俄方：普京明言向烏供應戰斧導彈 將損害俄美關係

特朗普在社交媒體上說，他與普京的通話將持續很長時間，雙方將在通話結束後通報通話內容。根據白宮發言人稱，普京承諾將與特朗普會面，而特朗普認為仍有可能促成普京與澤連斯基會晤。

俄羅斯總統助理烏沙科夫稱，普京向特朗普詳細闡述對烏克蘭局勢的評估，指出俄軍已完全掌握全線戰略主動權。普京並在通話中強調，俄羅斯堅持通過政治外交途徑解決烏克蘭問題。特朗普提到，結束烏衝突將為俄美經濟合作開闢巨大前景。

俄方表示，雙方談及對基輔供應戰斧導彈問題，普京重申此舉不會改變戰場態勢，但將損害俄美關係。

2003年3月23日，一枚戰斧對陸攻擊導彈 (Tomahawk Land Attack Missile，TLAM) 從聖佐治角號導彈巡洋艦上發射。（Reuters）

俄美代表立即啟動峰會籌備 普京同意布達佩斯為會晤地點

此外，雙方討論舉行元首會晤可能性，俄美代表將立即啟動峰會籌備工作，將隨著俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）未來數日通話展開。

俄方表示，普京支持特朗普提出的布達佩斯作為會晤地點，具體日期由雙方代表商定。另外，普京請特朗普向美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）轉達問候，感謝其參與俄烏兒童與家庭團聚事務。

圖為2025年8月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。（Reuters）

克宮：美若供烏戰斧導彈 標誌烏克蘭局勢升級到新水平

這次通話在特朗普接待澤連斯基前一日進行，外界預計雙方將討論美國向烏克蘭提供戰斧（Tomahawk）導彈的可能性。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）於16日重申，美國若決定向烏克蘭提供戰斧導彈，將標誌著烏克蘭局勢升級到新的水平。俄方將全力開展特別軍事行動，實現所有目標。

新華社引述俄媒報道，佩斯科夫表示，近期關於戰斧的話題不斷被提及，普京和拉夫羅夫已多次就此表態，表明美國一旦向烏克蘭供應戰斧，將是烏克蘭局勢走向新一輪升級的重要推手，俄羅斯屆時將全力確保自身安全。