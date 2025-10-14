澤連斯基17日訪華府晤特朗普　討論烏克蘭求獲戰斧導彈細節

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）10月13日表示，他將於17日到訪美國華府，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，討論烏克蘭的防空和遠程打擊能力。



圖為2024年2月3日，美國海軍導彈驅逐艦發射一枚戰斧導彈，針對也門胡塞軍事目標進行打擊。（Reuters）

澤連斯基在基輔向記者表示，他已與特朗普分享關於烏克蘭所需戰斧（Tomahawk ）導彈數量的願景，並將於17日討論具體細節。 此外，他計劃在訪問華府期間會見美國能源和軍工企業。

路透社此前引述白宮官員稱，特朗普17日將與共晉工作午餐。而在剛過去的11及12日，兩人曾連續兩日通話，討論美國向烏克蘭供應戰斧的可能性。

另外，特朗普10月13日抵達埃及海濱城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），將與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同主持加沙和平峰會。