美防長：若不結束俄烏戰爭　美國將讓莫斯科付出代價

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周三（10月15日）警告俄羅斯，稱若不結束俄烏戰爭，美國及其盟友將「讓俄羅斯為持續侵略付出代價」 。



赫格塞思在北約總部的烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defence Contact Group ）會議上，表示：「如果我們必須走這一步，美國國防部已準備好，以唯有美國能做到的方式盡己所能。」

2025年10月11日，在俄羅斯進攻烏克蘭的背景下，烏克蘭新兵在扎波羅熱（Zaporizhzhia）前線附近訓練後休息。 （Reuters）

他繼續說道：「是時候結束這場悲慘戰爭、停止不必要的流血、回到和平談判桌上了。這場戰爭不是在特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統任期內開始的，但將在他的任期內結束。」

赫格塞思沒有詳細說明包括哪些「代價」。而在發表此番言論之際，特朗普正在考慮向烏克蘭提供「戰斧」（Tomahawk）導彈。

俄羅斯總統普京2025年10月10日在塔吉克發表講話（Pool via REUTERS）

路透社引述一份報告指出，西方國家對烏克蘭的軍援在7月和8月大幅下降，隨後赫格塞思呼籲北約盟國增加為烏克蘭購買美國武器的支出。

他還敦促盟友加大對「烏克蘭優先需求清單」（PURL）計劃的投資，該計劃取代了美國對烏克蘭的武器捐贈，現在要求盟友支付美國武器的交付費用：「我們今天的期望是，更多的國家捐贈更多費用，購買更多物資來援助烏克蘭，以和平的方式結束這場衝突。」