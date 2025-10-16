歐洲「無人機牆」計劃料2027年完成　呂特：歐盟出錢、北約供軍力

北約秘書長呂特（Mark Rutte）10月15日表示，北約和歐盟正協調建立被稱為「無人機牆」（Drone Wall）的無人機防禦計劃，以保護歐洲各國免受無人機入侵。北約將負責提供軍事能力，歐盟則運用市場軟實力確保資金到位。歐盟委員會翌日表示，歐方計劃2027年底前建成完備的反無人機系統。



路透社報道，歐盟委員會16日提出4個歐洲旗艦防禦項目，其中就包括上述的歐洲無人機防禦計劃。

2025年2月17日，波蘭華沙，在波蘭國防部與微軟合作協議的簽署儀式前，歐盟和北約旗幟在場地內飄揚。（Getty）

歐委會強調，歐洲無人機防禦計劃和加強東部海陸空邊境防禦能力的計劃尤其迫切。這兩個項目預計在明年底具初始能力，前者將在2027年具完善的能力，後者則須要到2028年才能達到相同水平。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在記者會表示，即使俄烏戰爭結束，歐洲面臨的威脅也不會消失，因此歐方需要加強對俄羅斯的防禦。

2025年1月17日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在比利時布魯塞爾。（Reuters）

歐委會當日出的項目，還包括建立應對空中威脅的「歐洲防空盾」計劃以及應對太空事項的「歐洲太空盾」計劃。歐盟成員國領導人將決定是否批准這些提案，並就誰來負責批准的項目達成協議。