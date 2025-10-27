貝森特：TikTok賣盤協議料在韓國習特會達成

美國財長貝森特（Scott Bessent）10月26日表示，總統特朗普（Donald Trump）30日在韓國與中國國家主席習近平會面期間，將會就早前宣布的TikTok賣盤協議作最終決定。



貝森特26日在吉隆坡接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時指，中美雙方就TikTok賣盤達成最終協議，雙方在馬德里的會面取得共識，並認為由目前情況而言已敲定細節，只待兩國領袖周四（30日）在韓國完成交易。

2025年10月22日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在白宮向記者發表講話。（Reuters）

對於這宗交易細節，貝森特稱自己不是商業交易方之一，他的職責是促成中國同意批准交易，認為在過去兩天已成功達成任務。

特朗普在9月簽署行政命令，批准TikTok以一個由包括甲骨文（Oracle）在內的美國投資者組成財團於當地運作，新組織的董事會大部分都是由美國人擔任，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）則擁有不足20%控制權。