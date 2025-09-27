彭博：特朗普協議下字節跳動出售TikTok多數股權　仍可獲50%利潤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月25日簽署行政命令，宣布TikTok出售美國業務的賣盤計劃符合美國2024年通過的法律要求。據美媒引述知情人士透露，在特朗普促成的交易下，即使TikTok出售多數股權出售給美國投資者，其中國母公司字節跳動仍可能獲得TikTok約50%或以上利潤。



據彭博社報道，字節跳動預計將從其美國營運實體提供演算法所產生的所有收入中獲得授權費，並按其股權比例獲取一定的利潤分成。知情人士表示，總體而言，在新東家接手美國業務後，字節跳動可能會獲得其美國業務總利潤的50%或更多。

2023年7月4日，中國互聯網企業字節跳動上海公司辦公室內的企業標誌。（Reuters）

消息人士稱，按照顯示特朗普主導的協議，美國TikTok將拆分為兩間公司。特朗普宣布成立的合資公司將作為美國公司的後端營運，處理美國用戶的數據和演算法。消息人士稱，字節跳動預計將成為合資公司最大的單一少數股東。

消息人士又指，一個獨立的部門將繼續由字節跳動全資擁有，負責控制在美國的電商和廣告等業務。

按照目前的方案，TikTok美國公司將向字節跳動支付一筆高額的授權費，這筆費用來自TikTok使用其演算法所獲得的收入。該演算法是TikTok業務的核心技術，被認為是TikTok讓其服務大受歡迎的主要原因。

一位知情人士表示，字節跳動可能會從增量收入（即透過演算法產生的收入）中獲得20%的分成。例如，根據這些條款，假設TikTok美國公司的收入為200億美元，那麼字節跳動最多可獲得40億美元。

2025年9月24日拍攝的照片中， TikTok的標誌被放置在美國和中國國旗上。（Reuters）

報道指除此之外，字節跳動也將從剩餘收入中獲得約20%利潤，並將持股約20%；由美國支持的財團和其他現有投資者將合計持股80%。