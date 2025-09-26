傳TikTok美國業務分拆為2公司　美媒指3企業列主要投資方

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月25日簽署行政命令，宣布TikTok出售美國業務的賣盤計劃符合美國2024年通過的法律要求。據內地傳媒引述報道，TikTok美國未來的經營將分成2家公司，其中一家為白宮所說的新合資公司，會引入外部投資方。據美媒指，甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）和阿布達比的MGX會是主要投資方，共佔合資公司的約45%持股。



內媒《晚點LatePost》引述消息人士報道，TikTok美國的經營未來將分成2家公司，其中1家為由字節跳動全資控制的美國公司，將繼續負責電商、品牌廣告經營，與國際業務的互聯互通等。

2025年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署行政命令，將TikTok的美國業務從其中國母公司字節跳動剝離。（Reuters）

另外1家公司為白宮所說的新合資公司，引入外部投資方，其中字節跳動持股19.9%。這家新合資公司將負責TikTok美國數據安全、內容保障、軟件保障及相關本土業務。

根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）25日引述消息人士指，在字節跳動持股19.9%的公司中，甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）和阿布達比的MGX會是主要投資方，共佔約45%持股。

至於剩餘約35%的股權，會由字節跳動的投資者與新股東持有。