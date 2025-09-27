路透社：料字節跳動持續參與TikTok美國業務　扮演重大角色

消息人士稱，中國字節跳動預計將在新的TikTok美國業務繼續扮演重大角色。字節跳動將繼續擁有TikTok美國業務的所有權，但將TikTok應用程式的數據、內容和算法控制權，移交給新成立的合資企業。



路透社報道，字節跳動在新TikTok實體中扮演的角色比預期更重大，顯示字節跳動將持續且顯著參與其中。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四簽署行政命令，宣布計劃將TikTok美國業務出售給包括甲骨文、銀湖資本在內的投資者財團，以滿足國家安全要求。

2025年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署行政命令，將TikTok的美國業務從其中國母公司字節跳動剝離。（Reuters）

三名消息人士稱，所有權結構仍在討論中，可能會出現變化。

消息人士稱，新的美國版TikTok將被拆分為兩家公司。特朗普宣布成立的合資公司將扮演美國公司的後端營運角色，並處理美國用戶數據和算法。字節跳動預計將成為合資公司的最大單一少數股東。

另一家公司將繼續由字節跳動全資擁有，負責電商、廣告等創造營收業務運營。

白宮尚未回應路透社的置評請求。字節跳動在亞洲營業時間之後也未回應置評請求。TikTok在美國也尚未回應置評請求。

中國「晚點Latepost」也引述消息人士報道，按照TikTok美國業務重組計劃，TikTok在美國業務將由兩家公司營運。其中，字節跳動全資控制的一家新公司，負責電商、品牌運營以及與國際業務的互聯互通。

另據中國財新網報道，字節跳動計劃成立一家TikTok美國實體，這家實體公司將從新的TikTok合資企業中獲得部份收入。

2025年9月11日，青少年們手持智能手機在TikTok標誌前合影。（Reuters）

美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）周五誓言，將對涉TikTok交易進行全面監督。

本文獲《聯合早報》授權轉載

