特朗普簽署行政命令　宣布TikTok賣盤協議符合法律規定

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月25日（周四）簽署行政命令，宣布TikTok的賣盤計劃符合美國2024年通過的法律要求。該法律規定，除非中國母公司出售TikTok，否則該短片分享應用程式將被禁。特朗普此舉等同批准TikTok繼續在美國營運。因為已達成協議，由一群美國投資者收購該影片分享應用程式的美國業務。



據《衛報》報道，特朗普在白宮向記者表示：「我們有美國投資者接管並經營TikTok。」特朗普提到其中一位投資者是甲骨文創始人埃里森（Larry Ellison），其他投資者包括戴爾（Michael Dell）和梅鐸（Rupert Murdoch）。

2025年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署行政命令，將TikTok的美國業務從其中國母公司字節跳動剝離。（Reuters）

副總統萬斯（JD Vance）表示，這筆交易代表美國人將能夠「更放心」地使用該應用程式，因為他們的個人數據不會與中國共享。

當被問及該演算法是否仍將受其中國母公司的控制時，萬斯表示：「這間美國公司將控制該演算法如何向用戶推送內容。」

特朗普又指，他接到一些朋友的電話，他們希望TikTok交易獲得批准，因為他們的孩子也想繼續使用TikTok，這給他們施加了壓力。

2025 年9月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮展示已簽署的行政命令，批准TikTok將其美國業務從母公司字節跳動剝離。（Reuters）

萬斯表示，這間新成立的TikTok公司的估值為140億美元（約1090億港元）。