傳俄美元首會流產致外長失普京「青睞」　 克宮否認：毫無依據

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）缺席克里姆林宮重要會議，且近半月都沒有公開出訪計劃，引發外界猜測他是否失去總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）青睞。克宮對此予以否認。



現年75歲的拉夫羅夫是蘇聯時期資深外交官，以強硬談判風格著稱，已擔任外長20多年。

路透社報道，拉夫羅夫本周缺席了通常應該出席的克宮重要會議，普京還選擇其他代表出席本月晚些時候在南非舉行的20國集團（G20）峰會。過去兩周，俄羅斯外交部一直沒公布拉夫羅夫接下來一周的出訪計劃，以及公開演講安排。

圖為2025年10月27日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科會見朝鮮外長崔善姬，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）列席。 （Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

外界因此猜測，拉夫羅夫是否因為俄美元首原定在匈牙利的會晤計劃泡湯，失去普京的青睞。

不過，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期五（11月7日）回應稱，拉夫羅夫與普京並不存在關係緊張，相關報道毫無根據。他也確認，拉夫羅夫目前仍是外交部長。

普京與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年8月曾在美國阿拉斯加會晤。兩人10月通話後，特朗普聲稱計劃與普京在匈牙利布達佩斯再次會晤。拉夫羅夫過後與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話，商討潛在會晤事宜。

然而，特朗普隨後又稱不願與普京見面，接着以時機不合適為由取消會晤計劃。

特朗普今年1月20日重掌白宮後，試圖促成俄羅斯與烏克蘭實現和平，並尋求與莫斯科改善關係，但俄烏和平進程一直沒能取得突破，特朗普多次公開表達對普京的不滿。

圖為2025年9月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國紐約與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。（REUTERS）

路透社等媒體報道稱，俄羅斯外交部發出莫斯科無意在烏克蘭問題上讓步的信號後，華盛頓取消了美俄元首的匈牙利峰會。

《金融時報》引述消息人士報道稱，拉夫羅夫與魯比奧的通話，令華盛頓卻步。消息人士說：「拉夫羅夫顯然心力交瘁，似乎認為比起與美國打交道，他還有更重要的事要做，無論普京意願如何。」

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）星期五暗示，《金融時報》的報道旨在煽動對莫斯科不利的猜測，是針對俄羅斯「混合戰爭」的一部分。

本文獲《聯合早報》授權轉載

