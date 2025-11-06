普京：若美國恢復核試　俄羅斯也將採取同樣行動

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）11月5日指示其高級官員，起草可能重啟核試的提案，以回應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週表示美國將恢復核試。假若俄羅斯重啟核試，將是自1991年蘇聯解體以來首次。



圖為2025年11月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）主持安全會議常務委員會議。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

普京表示，已指示外交部、國防部、情報部門以及相關民用機構全力收集更多相關信息，在安全委員會內進行分析，並就可能啟動核武器試驗準備工作提出綜合性建議。他表示，俄羅斯一直嚴格履行《全面禁止核試驗條約》（CTBT）下的義務，但如果美國或任何其他核大國進行此類試驗，俄羅斯也將採取同樣行動。

據指出，普京是在安全會議常務委員會議上發出指示，以回應俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）有關如何應對美國擬恢復核試的提問。

防長稱新地島可隨時進行試驗

俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）在會上表示，針對美國近期的言論和行動，意味俄方「最好立即做好全面核試驗的準備」，又稱俄羅斯位於新地島（Novaya Zemlya）的北極試驗場可以隨時進行此類試驗。

俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也稱，如果俄方現在不採取適當措施，將錯失及時應對美國行動的時機，因為準備核試驗需要時間，根據試驗類型的不同，從幾個月到幾年不等。

塔斯社引述俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）的說法稱，普京未為官員起草提案設定時限。