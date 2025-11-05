俄羅斯財長：中俄貿易幾乎完全使用本幣結算　基本脫離西方

據俄新社4日報道，俄羅斯財政部部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）週二在北京舉行的第十一次中俄財長對話期間表示，俄中兩國已基本脫離西方貨幣進行貿易結算，目前幾乎所有支付均以盧布和人民幣完成。



據報導，當前俄中雙邊貿易中99.1%的結算採用兩國本幣，這一比例較俄羅斯政府此前公佈的「90%至95%」進一步提升。他稱，這些數字「不言自明」。

西盧安諾夫指出，這一轉變不僅讓兩國成功規避了與美元、歐元掛鉤的「外國不友好基礎設施」，更得以避開「不友好國家」的西方銀行體系。

「此前貿易支付主要依賴美元和歐元，資金需通過西方銀行流轉，而這些銀行隨時可能中斷相關結算業務，」他補充道，因此當前的核心任務是「鞏固這一成果」，並進一步擴大雙邊合作。

中俄關係．習近平．普京：FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during a meeting at the Belt and Road Forum in Beijing, China, October 18, 2023. Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS -

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）目前也正在中國進行訪問，應邀同中方高層舉行一系列高級會晤。據俄媒報導，在3日舉行的中俄總理第三十次定期會晤上，米舒斯京同樣強調，美元和歐元在俄中貿易交易中的份額已降至最低。

在強調中國是俄羅斯最大的對外經濟夥伴時，他提到，「美元和歐元在貿易結算中的份額已經降至統計誤差的水準。」

據塔斯社早前報導稱，中俄會談的重點包括發展貿易與經濟合作、增強物流互聯互通與產業協作、加強能源夥伴關係，以及擴大在高新技術和農業領域的合作。

另據俄羅斯財政部官網發佈的講話內容，西盧安諾夫宣佈，2024年，俄中雙邊貿易額達到2450億美元的歷史峰值，今年仍保持高速增長態勢。

他表示，俄中經濟體系已充分證明了自身韌性，即便在西方壓力下依然能夠穩步發展。

「西方當前破壞性的政策以及試圖通過制裁維持領導地位的企圖已被證明無效。不斷增長的債務和保護主義只會加劇全球不穩定，並對實施限制的國家自身經濟造成負面影響，」西盧安諾夫說，「與此同時，我們的經濟和金融體系已彰顯出強勁韌性。」

他進一步強調，俄中夥伴關係的可靠性已通過多年共同發展歷程得到充分印證，兩國關係已積累充足韌性，為未來發展奠定了堅實基礎；在世界秩序轉型、包括金融體系在內的新架構形成的關鍵時期，俄中合作更是至關重要的穩定因素。

此外，西盧安諾夫還明確了雙方在金融領域的四大合作優先方向：一是維護雙邊金融基礎設施穩定，搭建新的可靠結算渠道，助力雙邊貿易增長；二是為企業創造有利發展環境，支撐雙邊投資增長，推動俄中兩國境內聯合項目落地；三是為俄中兩國公民提供便捷清晰的支付機制；四是在國際平台及多邊發展機構中協調合作，就全球經濟金融議程核心議題制定互利共贏的統一方案。

綜合俄媒報導，俄羅斯央行（CBR）今年上半年數據和報告顯示，人民幣在俄羅斯外匯儲備中的佔比顯著上升，已成為僅次於黃金的第二大貨幣，俄羅斯也由此躋身全球最大人民幣儲備持有國之一。

與此同時，為應對西方制裁的「去美元化」策略，俄羅斯主權財富基金國家福利基金（NWF）也轉向以人民幣為主導的資產配置，其流動性資產部分完全剔除美元，這筆資金主要用於穩定盧布匯率，同時支持俄羅斯與非西方國家的貿易結算（如中俄本幣貿易）。

另據中國人民銀行公佈的數據，截至2024年末，中俄人民幣互換協議下的互換資金規模已達1500億元人民幣，在全球32個與中國央行簽署雙邊本幣互換協議的國家和地區中，這一規模與瑞士並列第11位，充分體現了中俄金融合作的活躍程度與重要性。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

