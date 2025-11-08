歐爾班稱獲特朗普豁免　匈牙利可買俄羅斯石油而不受制裁

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）11月7日在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤後表示，匈牙利將獲美國豁免，不會因經輸油管進口俄羅斯石油而受到美方制裁。路透社當日稍晚則引述一名白宮官員指，美國已給予匈牙利一年豁免，使其免受因使用俄羅斯石油和天然氣而受到制裁。



英國《衛報》7日報道，特朗普與歐爾班時被問及是否可以豁免匈牙利面臨的二級制裁，前者表示：「我們正在考慮（給予豁免），因為他（匈牙利）很難從其他地區獲得石油和天然氣。」

2025年11月7日，美國華盛頓特區，圖為特朗普與歐爾班共進午餐。（Reuters）

特朗普稱，匈牙利作無一個欠缺港口、海岸線的內陸國，的確會面臨嚴重的能源問題，向俄買石油實屬無可奈可之舉； 相反沿海的歐洲大國未面臨相關困難，卻從俄羅斯進口石油和天然氣。

歐爾班同日在社交媒體X發文，稱特朗普已保證將給予豁免，讓匈牙利2條連接俄羅斯的輸油管運作完全免受制裁，使匈方能夠繼續為該國家庭提供歐洲最低的能源價格。

歐爾班此前在與特朗普會晤時，除了力陳匈牙利應獲豁免的理由外，還與對方談及潛在美俄元首會等其他議題。