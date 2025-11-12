成都網紅F3殺入澀谷十字路口大跳籃球街舞　日網民狠批阻街｜有片

一隊來自成都的F3籃團近日在東京澀谷十字路口大跳他們口中的「蜀都籃球舞」。從網上影片可見，他們一群人來到街道中央，放飛自我，一邊大跳街舞，一邊用籃球作出花式表演。由於他們一行七人一字排開在路中間跳舞，引來日本網民指責他們「阻街」。



來自成都的F3在澀谷街道大跳街舞：

從網上影片可見，F3籃團在澀谷大跳街舞引來不少途人駐足觀看，但網民的反應兩極，有人大讚他們的舞步魔性，亦有日本網民認為他們的行為自私又危險，影響到車輛和途人過馬路。

有日本網民認為F3在澀谷進行非法拍攝，造成滋擾：

翻查網上資料，F3籃團來自四川成都，名字由「Freestyle Basketball」的首字母「F」和「三人行必有我師焉」的「3」組成。現有主要成員包括：‌王騰飛‌（蒜頭）、江帥‌（豇豆）、徐梁‌（梁少）‌、曾玨鑫‌（阿拽）‌、曾正鑫‌（星星）、朱張順‌（阿巴）。

這隊F3籃球團曾獲得兩屆花式籃球世界冠軍，曾於2023年參與成都夏季世界大學生運動會閉幕禮演出。F3現時主力在中國各地進行直播活動，表演他們自創的蜀都籃球舞。F3的抖音賬戶擁有388萬粉絲，在內地算是頗有名氣的網紅。