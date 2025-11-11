日本山形縣75歲老翁散步遭熊抓傷　警方視察岩手縣13日起攜槍滅熊

日本近日多地接連發生熊出沒襲擊人事件。11月11日（周二）清晨，一名75歲男子在山形縣米澤市散步時被野熊襲擊。此外，日本警方同日派員到東北部岩手縣盛岡市曾發現熊出沒的區域進行巡查，警方小隊計劃於13日（周四）展開攜帶槍械獵殺野熊的行動。



日本「熊災」始末：

據《日本放送協會》（NHK）報道，山形縣米澤市的老翁臉部被熊抓傷，但他仍能自行回家並報警。據報道，他意識清醒，能夠進行對話。

日本媒體就老翁在米澤市遭熊襲擊的報道：

與此同時，11月初，日本國家警察廳決定派遣配備步槍的警員前往岩手縣和秋田縣參與獵熊行動。這兩個縣的野熊襲擊人類事件近月急增。

報道指，這支由岩手縣警局警員和外地警員組成的隊伍，11日（周二）巡視了流經縣府的仲津川河兩岸。

2024年10月16日，日本北海道砂川市，一隻棕熊正在啃咬它被困的籠子。（Reuters）

10月23日，有人在河邊一棟市政辦公大樓後院的灌木叢中發現一頭野熊。早前有報道稱，河邊附近的民居亦出現野熊的蹤跡。