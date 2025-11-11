日本攝影比賽錯頒大獎給AI圖　網民一眼斷正　主辦：會檢討規範

日本朝日新聞與全日本攝影聯盟埼玉縣本部主辦的攝影比賽日前被揭將大獎頒給一幅由人工智能（AI）生成的圖像。主辦方調查後於11月8日撤銷獲獎者資格，並聲明未來將制定檢討程式，以避免再度發生爭議事件。



參賽者涉嫌利用AI生成圖像參加「第42回埼玉縣攝影沙龍」比賽，畫面當中顯示一隻蜻蜓停留在青蛙的頭頂。參賽者將作品以「俺の頭だぞ！（這是我的頭啊！）」為名提交給主辦方。

該圖像被評審會從743幅投稿作品中「一眼相中」，被給予「紮實的攝影技術與巧妙的構成」的評價，強調畫面幽默，還兼具神秘感與親和力。該圖像最終獲得「最優秀賞（即一等獎）」。

2025年11月8日，圖為獲得日本攝影大賽一等獎的作品「俺の頭だぞ！（這是我的頭啊！）」，該作品在近日捲入涉嫌用人工智能創作的風波中，主辦方調查後撤回獎項。（X@kabukiage114514）

惟作品因疑似是免費AI生成的圖像而引發日本網友質疑，甚至有人在圖庫網站「Dreamstime」通過關鍵字搜尋到印有「免版權AI生成」的水印並幾乎一模一樣的圖片。得獎者事後則坦承參賽作品並非親自拍攝、而是AI生成。

全日本攝影連盟埼玉縣本部表示，取消授獎理由是因為得獎者「投稿了非本人創作作品」，未來將檢討AI生成圖像相關規範，避免類似爭議再度發生。

此外，早在這張圖像在未陷入AI創作爭議前，還在9月份於埼玉縣立近代美術館展出。