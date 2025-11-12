日本熊災｜札幌住宅區熊腳印遍布 政府急封圓山公園兩週
撰文：ETtoday
北海道札幌市中央區近日熊蹤頻傳，11月11日早晨再度在住宅區及圓山動物園發現熊的痕迹，讓居民人心惶惶。由於棕熊連續數日現蹤，札幌市政府決定全面封閉圓山公園兩周，待確認安全後再行開放。
綜合日媒報道，11日上午7時40分左右，札幌市中央區圓山西町10丁目的住宅區出現寬約20厘米的熊腳印。
棕熊連續數日現蹤 在住宅區留下大量腳印：
距離約2公里外的宮之森2條11丁目住宅區，10日夜間也有一頭約1米長的熊出沒，留下大量腳印。當地居民表示，已開始隨身攜帶熊用噴霧防身：
今天會晚點回家，覺得有點害怕，有這個至少安心一點。
札幌市政府指出，9日及10日已在圓山動物園發現熊的足迹，10日清晨更於北海道神宮境內多次確認熊蹤。由於熊可能仍在周邊活動，市府決定自11日起封閉圓山公園全域，所有出入口及戶外廁所暫停開放，僅公園入口處的「公園中心」仍維持上午9時至下午5時正常營業。
札幌市政府還強調，封閉措施預計持續兩週，若經現場調查確認安全無虞，將盡快重新開放，呼籲民眾暫勿進入山區或公園範圍，以免發生危險。
【延伸閱讀】日本黑熊「闖入民居」滯留屋內逾24小時 曾連續攻擊咬傷多人（點擊放大瀏覽）
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】