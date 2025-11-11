日本本州最嚴重熊害「十和利山事件」半個月奪4命胃內留大量人肉

今年日本各地人類居住區頻繁發生熊襲事件，截至11月7日，已有13人死亡，遠高於2023年度的6人。日本媒體回顧本州最嚴重的熊攻擊事件，當屬2016年5至6月秋田縣鹿角市的「十和利山熊襲擊事件」。



當時多名前來採筍和山菜的人遭到亞洲黑熊襲擊，最終造成4人死亡。調查顯示，熊已經學會以人為食，胃內發現大量人肉，凸顯其凶暴程度。

日本十和利山（rinya.maff.go.jp）

十和利山事件回顧

根據《NEWSポストセブン》報導，十和利山位於十和田湖外輪山，海拔990.9公尺，周邊為自然休養林。2016年5月底至6月中旬，先後有多名當地居民及遊客在山區被熊襲擊，短短半個月造成4人死亡，另有多人重輕傷。

首名受害者為當地男性，5月20日失蹤，翌日被發現身亡，身上布滿咬痕與爪痕。5月22日，一對來自秋田市的夫妻遭遇熊襲，丈夫身亡、妻子逃脫。隨後，又有一男一女遭熊襲擊喪命。

熊已學會「以人為食」

事件後，當地獵友會於6月10日射殺了一隻母熊，其胃內大部分為人肉。專家認為，即使在初夏食物並不匱乏，熊仍以人為食，顯示牠們已學會以人類作為獵物。僅五天後，另一隻黑熊再次襲擊一個四人小組，顯示十和利山仍有多隻凶猛熊存在。

母熊帶小熊 存續風險高

追蹤調查發現，第二名受害者之夫是被帶著三隻小熊的母熊襲擊。小熊極可能繼承母熊食性，長大後成為食人熊。此外，射殺的母熊在繁殖期還曾被目擊與公熊同行，事件的多熊作案特性在日本極為罕見。

十和利山事發後，當地曾短暫封鎖山區，但由於採筍遊客不斷，仍有入山者冒險。2023年秋，秋田縣為防範熊害曾進行大規模獵殺，雖引發動物保護抗議，但考量到當地仍可能潛伏嗜人肉熊，獵殺措施被認為必要。

