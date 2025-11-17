日媒：外務省官員11月17日訪華　周二就高市早苗涉台言論協商

日媒引述日本政府消息人士透露，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰11月17日訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。預計周二開始會面。



共同社報道，日方希望透過再次闡明首相的言論並未改變日本政府的現有立場，來緩和局勢。

新華社周日透過題為《錯判時與勢，注定撞南牆》的時評文章，批評她近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言。日前在國會答辯時，更是公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題。如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場和認知。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

中國外交部14日提醒中國公民近期避免前往日本；中國教育部16日發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。香港保安局同日也更新旅遊警示，呼籲有意前往或已在日本的港人注意安全。