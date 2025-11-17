美駐日大使撐高市早苗：美日同盟堅定維護台海和平穩定

中日兩國近日因為日本首相高市早苗的涉台言論而變得緊張，美國駐日大使格拉斯（George Glass）11月17日以英文和日文在社交平台X上發文，強調美日同盟堅定維護台灣海峽和平穩定的決心。



格拉斯在帖文上寫道：「我們始終秉持共同信念，永遠堅守使命。與七大工業國集團（G7）夥伴關係一樣，美日同盟堅定不移地決心維護台海的和平與穩定，作為自由開放印太地區的一環。我們強烈反對任何單方面企圖藉由武力或脅迫方式改變區域現狀的行徑。」

帖文還附上美國總統特朗普（Donald Trump）與高市早苗上月於橫須賀海軍基地登上美國航母「喬治華盛頓號」（USS George Washington）的照片。

高市早前在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番言論引起中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍更在X發出斬首暴言，導致外交風波擴大。

對此，外交部日前已重申中方表明立場：「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！日本必須停止在台灣問題上玩火。」最後，外交部正告日方，「玩火者必自取滅亡！」