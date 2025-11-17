高市早苗「台灣有事」背後：美國的台海政策變了嗎？

在「習特會」引發中美是否「交易台灣」的猜想後，高市早苗的「台灣有事」表態，又讓台海局勢再起波瀾。

從中國的立場出發，這當然是無法接受的發言，因此不僅國防部、外交部、中國駐日本大使館、國台辦同步發聲譴責，中國外交部更在11月14日表示：鄭重提醒中國公民近期避免前往日本。隨後，中方又於15日宣布，在黃海中部部分海域進行實彈射擊，時間是11月17至19日。16日上午，中國海警再發公告表示，將在釣魚島領海巡航。顯然，中日關係正因高市早苗的發言陡降。

不過日本內部並非鐵板一塊，而是對於高市發言既有支持也有反對。支持的聲音可想而知，既表現對高市早苗的聲援，也展演對中國的反彈；反對則來自憂心忡忡的在野黨與前政要，包括前首相鳩山由紀夫、前首相與現任立憲民主黨黨魁野田佳彥、立憲民主黨眾議員小澤一郎，甚至剛卸任的石破茂也都在11月13日表示，高市早苗的言論幾乎等同於「台灣有事就是日本有事」，這是歷屆政府都會避免擺出的明確立場，而且事前就斷定日方會在特定情況下行動，無助提高威懾力。

顯然，反對聲音大多來自日本政壇的非核心勢力，石破茂即便出身自民黨，卻始終以「孤鳥」形象立足，發出「異聲」的議員們，也多數來自日本共產黨、立憲民主黨等非自民黨板塊；反觀日本自民黨上下，若不是沉默不反駁，就是竭力為高市早苗辯駁。正因如此，在缺乏內部政治施壓的背景下，高市早苗至今都沒有撤回相關發言，只是表態以後不會再就類似議題發表評論。

不過隱於幕後、各方同樣關注的，還有美國的曖昧動態。

2025年11月7日，日本東京，圖為高市早苗出席眾議院預算委員會召開的會議。（Getty）

特朗普政府是反對或支持？

最一開始，在高市發言發酵時，美國其實由上到下展演低調姿態。

首先是特朗普（Donald Trump，又譯川普）本人。10日接受美國霍士新聞（Fox News）採訪時，特朗普被問到對高市發言的看法，以及中方是不是「美國朋友」，這位商人總統迅速從貿易不平衡的角度迴避問題，「我們的盟國在貿易上對我們的利用甚至超過中國，許多盟國也稱不上是朋友」，整體下來沒有提到台海局勢。

無獨有偶，美國國務院似乎也是避重就輕。11月12日，國務院發言人對高市所謂「台灣有事可能構成存亡危機事態」發表聲明，稱「美國致力於維護台灣海峽的和平與穩定，反對雙方任何一方單方面改變現狀」。發言人更表示，美國依據《與台灣關係法》規定支援台灣維持自衛能力，並持續提供武器，「美國支援海峽兩岸之間的對話，希望分歧能在不帶有威脅的情況下，通過雙方人民都能接受的和平方式解決。」

不過，這其實不是美國的全部動作。

例如胡錫進13日在X發文，聲稱「這場中日之間的新外交衝突，完全是由高市早苗所挑起的，如果日本敢驅逐中國外交官，中國必將進行報復。那麼，高市早苗就是一個邪惡的巫婆，成功點燃中日民眾新的仇恨爆發。」結果，相關表態引來美國駐日大使葛拉斯（George Glass）「參戰」，後者在X上轉貼胡錫進貼文截圖，指胡似乎已經分不清是非對錯。

到了15日，葛拉斯更在X上傳一張聖誕卡圖片寫道，「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了」，諷刺意味相當明顯。

2025年10月28日，美國總統特朗普（左）和日本首相高市早苗在日本東京赤坂離宮國賓館簽署了關於實施美日貿易協議的文件。(Reuters)

整體來說，對於高市的發言風波，美國政府一開始雖沒有明顯支持，後期卻漸有護航姿態。與此同時，日方的又一新動作，似乎也讓外界看到日美同盟的再跨一步。

11月14日，共同網引述多名日本政府消息人士稱，高市早苗認為「無核三原則」中的「不運進核武器」規則，可能削弱美國核保護傘的阻嚇力，正設法在修改國家安全保障相關的3份文件時，對「無核三原則」進行修訂。自民黨本身也希望能在這個基礎上，爭取在2026年底前進行修法。

眾所周知，所謂「無核三原則」是日本的基本核政策，也就是「不擁有、不製造、不運進」核武器，且日本現行國家安保戰略同樣寫明，「堅持無核三原則的基本方針今後也不會改變」，這必然會成為修法的一大障礙。

但報道引述的相關人士稱，高市早苗相當重視日本已經批准的《不擴散核武器條約》（NPT），並也有意堅持其中「不擁有、不製造」的原則，只是高市認為：如果遵守「不運進」原則，日本就無法允許美軍載核艦船停靠，那麼「突發事態」發生時，恐怕就會削弱美國核保護傘的阻嚇力。正因如此，早在11日被問及修改安保文件的相關問題時，對於會否維持「無核三原則」的措辭，高市早苗就已語焉不詳，「還沒到由我來講如何寫的階段」。

當然，由於「無核三原則」行之有年，高市政府如果堅持修改，必然衝擊日本原有政策，也必定引發各界批評；不過平心而論，能探討修改「不運進」原則本身，恐怕已是美國默許或私下同意的結果，否則日本根本沒有討論必要。

顯然，從各種跡象來看，不管是不完全反對高市早苗的冒險發言，又或是沒有阻止「無核三原則」的鬆動，美國都在一定程度上，准許了日本「跨越紅線」的嘗試。

2025年11月11日，日本前首相鳩山由紀夫表示，越小的狗越會叫。叫的越響，越容易給人一種強大的印象。於是，高市早苗就在這樣的風氣中被推選為首相。（bilibili/ @食貧道）

美國開始外包嚇阻？

而這種現象出現在「習特會」後的時空，不免會引發一陣輿論迷航，畢竟有部份分析認為：中美之所以宣稱未提台灣，是因雙方已經達成一定共識，會在未來進行台海「大交易」。但沒想到，「G2」之稱言猶在耳，台海情勢卻因日本再起波瀾，且美國似乎無意阻止。

說得更直接，這種發展挑戰了部份分析的原始假設：因為眼見特朗普稱中美是「G2」、雙方又對台海問題「隱而不宣」，所以推論美國應該不會再打「台灣牌」，或至少在短期內降低力道。但顯然，從當前發展來看，這種假設其實忽略了一個可能：「台灣牌」不是只有美國能打，又或者說，中美降溫不代表美國不會「授權」其他盟友打「台灣牌」，其實也就是「外包嚇阻」。

畢竟與「習特會」同步發展的，就是美國對於印太盟友的持續武裝，也就是做為這次特朗普亞洲行重點的日本與韓國：前者明顯在追求「國家正常化」下，持續推進美日同盟一體化，而且希望成為美國印太戰略的核心；後者則持續深化美韓同盟與印太戰略的連結，這次還獲特朗普允許建造核潛艇。顯然，這都不是美國要在印太休戰的訊號。當然，關稅戰的全球收割必然挫傷美國與盟友的互動，但日韓的行為也證明，對某些國家來說，這只是「保護費提高了一點」，不會導致自己改易聯盟。

日本尤其如此。對一個在二戰後就被美國長期「監護」的國家來說，不僅反美勢力始終不是政治主流，保守勢力近年更視中美博弈、台海緊張為「天賜良機」，努力要擺脫和平憲法束縛、邁向「國家正常化」，不論過程如何反覆、方式如何迂迴。從結果來看，日本的再軍事化，也就明顯伴隨美國聚焦印太，持續水漲船高。

至於美國為何可能「外包嚇阻」，除了特朗普嘴上說著「G2」、卻持續武裝印太的現實外，當然還有來自美國權威智庫與戰略學者的倡議，例如「習特會」前夕的蘭德公司報告《穩定化中美對抗》（Stabilizing the U.S.–China Rivalry），就針對「管理」當前中美博弈、包括台灣問題向華盛頓獻策，與外界所謂「棄台論」、「大交易」的繪聲繪影相當不同。

蘭德這份報告認為，台灣對中美兩國都至關重要：對中國而言，台灣是國家主權、領土完整與民族復興的象徵；對美國來說，台灣是印太地區的關鍵節點，牽涉防務同盟體系與全球科技供應鏈，尤其是半導體。而儘管中美在台灣問題的政治目標根本對立：北京視統一台為核心利益，美國則將台灣納入印太戰略與民主價值體系，但在防止危機升級、避免軍事衝突兩大層面，雙方仍存在可操作的穩定路徑。

2025年10月28日，訪問日本的美國總統特朗普與日本首相高市早苗，一同造訪位於橫須賀的美國海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」航空母艦。（Reuters）

說得更直接，蘭德認為台灣問題在中短期內無解，但可以被「穩定化」。但此處所謂「穩定化」，並非部份推測直接想當然耳的「大交易」、「棄台論」，而是通過政策設計與溝通機制，讓台海局勢在「無重大衝突、無強制統一」的條件下維持平衡。換句話說，蘭德認為美國真正的目標不該是立刻「解決台灣問題」，而是延緩衝突爆發，維持脆弱但可管理的和平狀態。畢竟在目標無法調和的前提下，穩定本身就是一種戰略成就，也就是藉由「形塑漸進式統一環境」，降低中方的統一急迫性，讓美國始終保有「台灣牌」。

為此，蘭德提出三點建議：第一，中美應互相釋出一系列訊號，表明自己無意改變台海現狀；第二，雙方高層應持續進行強而有力的持續對話；第三，美國可以繼續與其他國家合作，發出多邊訊號，表明對台動武、封鎖、隔離等脅迫措施，可能使中國成為「國際社會的棄兒」。

當然，特朗普是否真的採用這份報告的建議，或許不能完全肯定，但以上三點明顯符合「習特會」至今的一系列印太變化：中美確實對話，但日本作為美國盟友，也明顯擔任「外包嚇阻」的接受方，針對台海釋出一連串美國沒有明顯反對的「多邊訊號」。而這種角色分工的確立，恐怕就是在這次特朗普訪日期間談定，這或許也在一定程度上解釋了，為何高市直到特朗普訪日結束後，才開始種種「跨越紅線」，不論是台海或「無核三原則」。

而以上種種現象，既揭露日美同盟正在貫穿印太戰略的現實，也展現美國複雜的台海政策內裡：應對台灣問題，答案或許從來不是簡單的「Yes or No」，而是講究時機與方法的「5W1H」。如果此一推論為真，那麼在可見未來內，印太局勢恐怕都將持續波詭雲譎，中日關係也必然隨之震盪。