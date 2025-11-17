新華時評：高市早苗暴露日本右翼錯誤認知　錯判時勢註定撞南牆

針對日本新任首相高市早苗的涉台言論，中國官方新華社周日（11月16日）透過題為〈錯判時與勢，注定撞南牆〉的時評文章，批評她近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言。日前在國會答辯時，更是公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題。如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場和認知。



2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗在出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後的記者會上發表講話。（Reuters）

文中批評，日本有些人不僅不反思軍國主義滔天罪行，還拋出一連串激進擴軍政策設想，甚至妄言武力介入鄰國內政，種種危險動向不能不令地區國家和國際社會高度警惕。文章又稱，今日之中國，早已告別積貧積弱、任人宰割的過去。日方一些人依然幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞「以台制華」，完全是螳臂當車、不自量力。

文中強調，中國人民歷來愛好和平，但在事關國家主權和領土完整等核心利益的大是大非問題上，中方絕不會有任何妥協退讓。台灣是中國的台灣，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。如果有人還固守在軍國主義舊夢中，妄圖隻身阻擋中國實現完全統一的歷史洪流，其結局必然是在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。